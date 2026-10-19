Κριστιάνο Ρονάλντο: Ποινή 30 ημερών και πρόστιμο 255 ευρώ!

Τιμωρία άνευ προηγουμένου επιβλήθηκε στον Κριστιάνο Ρονάλντο από την Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (19/10) στον διεθνή σούπερ σταρ επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού 30 ημερών και πρόστιμο 255 ευρώ (!), μετά την αποχώρησή του από το προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας, έπειτα από διαφωνία με τον προπονητή Ζόρζε Ζεσούς σχετικά με τον ρόλο του στην ομάδα.

Ο Ρονάλντο αποχώρησε από τη βάση της εθνικής Πορτογαλίας στην Κοπεγχάγη πριν από τον αγώνα με τη Δανία για το Nations League, στις αρχές του μήνα. Κατηγόρησε τον Ζεσούς ότι αθέτησε δύο φορές τον λόγο του σχετικά με το συμμετοχή του στην ομάδα, αφού έμεινε στον πάγκο χωρίς να αγωνιστεί στην αναμέτρηση με τη Νορβηγία.

Ο Ζεσούς αρνήθηκε ότι είχε κάνει οποιαδήποτε συμφωνία με τον Ρονάλντο, ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ομάδα μετά τη νίκη της Πορτογαλίας με 2-1.

Η πειθαρχική επιτροπή έκρινε ότι ο Ρονάλντο διέπραξε εκ προθέσεως παράβαση του άρθρου 160, παράγραφος 1, του πειθαρχικού κανονισμού της ομοσπονδίας. Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται σε ποιους αγώνες ή δραστηριότητες θα ισχύσει η ποινή, ούτε εάν ο χρόνος που έχει ήδη εκτίσει ο ποδοσφαιριστής στο πλαίσιο προσωρινής τιμωρίας θα προσμετρηθεί στις 30 ημέρες.

Ο Ρονάλντο ζήτησε αργότερα συγγνώμη τόσο επειδή δεν χαιρέτησε τους φιλάθλους μετά τον αγώνα με τη Νορβηγία όσο και για την αποχώρησή του από την αποστολή, τονίζοντας ότι παραμένει διαθέσιμος για την εθνική ομάδα μετά την έκτιση οποιασδήποτε ποινής προκύψει από το περιστατικό.

Ο πρόεδρος της πορτογαλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, έχει δηλώσει ότι όλοι στην ομοσπονδία επιθυμούν την επιστροφή του Ρονάλντο στην εθνική ομάδα, μόλις διευθετηθεί το ζήτημα.



