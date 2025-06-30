Κολύμβηση: Με εννέα μετάλλια και πολλά χαμόγελα επέστρεψε η αποστολή απο το Ευρωπαϊκό - Βασιλάκη: '' Πολύ χαρούμενη για τα 2 μετάλλια''

Με εννέα μετάλλια στις αποσκευές της και πολλά χαμόγελα επέστρεψε η αποστολή μας που συμμετείχε στο 2ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών (Κ23) στο Σαμορίν της Σλοβακίας.

Την υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Κυριάκος Γιαννόπουλος που «μοίρασε» συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της ομάδας.

Τόνισαν οι πρωταθλητές μας:

Άρτεμις ΒΑΣΙΛΑΚΗ: «Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτά που πέτυχα σε αυτή τη διοργάνωση. Κατέκτησα ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο. Οι χρόνοι μου ήταν πάρα πολύ καλοί. Έχουμε δουλέψει για αυτό και βγήκε. Ευχαριστώ τους προπονητές μου, τώρα έχω μπροστά μου το παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών στη Σιγκαπούρη. Η δουλειά λοιπόν συνεχίζεται…».

Απόστολος ΣΙΣΚΟΣ: «Πέτυχα τους στόχους που είχα θέσει αν και δεν ήμουν στο 100% της κατάστασης που θα ήθελα. Κατέκτησα τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στα 200μ ύπτιο, που ήταν και ο βασικός μου στόχος. Και οι υπόλοιπες κούρσες μου ήταν εξ ίσου δύσκολες αλλά κατάφερα να πάρω ακόμα δυο μετάλλια. Στενοχωρήθηκα λίγο που δεν έκανα το 4/4 αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός και συνεχίζω την προετοιμασία μου για τη Σιγκαπούρη. Δεν μου αρέσει γενικά να λέω τους στόχους μου αλλά αφού πέρυσι στα 18 μου μπήκα σε ένα τελικό θα ήθελα να το ξανακάνω και να καταλάβω μια πολύ καλή θέση».

Γεωργία ΔΑΜΑΣΙΩΤΗ: «Ο μεγάλος μου στόχος ήταν η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Είμαι περήφανη και για τα άλλα δυο μετάλλια αλλά το μεγάλο μου όνειρο ήταν αυτό το χρυσό μετάλλιο. Είμαι πάρα-πάρα πολύ ικανοποιημένη που τα κατάφερα. Και τα μετάλλια και το πανελλήνιο ρεκόρ μου δίνουν ώθηση για τη συνέχεια. Θέλω να το βελτιώσω και άλλο και να σημειώσω και ατομικό στα 100μ που δεν ήρθε τώρα. Έχουμε πέντε εβδομάδες μέχρι τη Σιγκαπούρη, ελπίζω όλα να πάνε καλά. Η προπόνηση πηγαίνει πολύ καλά, τα πράγματα κυλούν ομαλά, αν δεν μου βγει φέτος θα βγει του χρόνου γιατί η δουλειά έχει γίνει. Αυτή η φουρνιά των αθλητών είναι πολύ καλή, είμαστε πολύ δεμένοι όσοι ήμαστε και ηλικιακά κοντά, έχουμε υποστήριξη, δόξα τω Θεώ, όλα τα παιδιά έχουμε πολλά να δώσουμε».

Δανιήλ ΓΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ: «Στόχευα στην κατάκτηση ενός μεταλλίου. Δεν βγήκε το 400άρι, το πέτυχα στα 200μ μικτή, και αυτό το μετάλλιο θα μου δώσει ώθηση για το μεγάλο ραντεβού στο παγκόσμιο πρωτάθλημα».

Άκης ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (εθνικός προπονητής): «Μια πολύ πετυχημένη αποστολή. Τα περισσότερα παιδιά εκπλήρωσαν τους στόχους τους. Οι εμπειρίες από προηγούμενες διοργανώσεις που είχαν τους βοήθησαν πάρα πολύ. Μια πολύ δυνατή ομάδα, ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Η διοργάνωση εξελίχθηκε σε τρεις πολύ γεμάτες ημέρες χωρίς ρεπό, με δύσκολες καιρικές συνθήκες, βγήκαν και νέοι αθλητές. Εύχομαι πως για τα παιδιά θα είναι ένα φοβερό βήμα. Για όσους συνεχίζουν στο παγκόσμιο στη Σιγκαπούρη σίγουρα τα πράγματα θα είναι δυσκολότερα αλλά σαν πρώτη χρονιά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεν εφησυχάζουμε, βελτιωνόμαστε και στοχεύουμε σε ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις. Η προηγούμενη φουρνιά της κολύμβησης έχει δώσει τα πατήματα και έχει ανοίξει τα μονοπάτια που πατάει η τωρινή γενιά. Με μεγαλύτερη σιγουριά, παιδιά πολύ ταλαντούχα, που έχουν ορίζοντα το 2028. Δώσαμε και μεγάλη ώθηση στην αποστολή των εφήβων-νεανίδων που θα συνεχίσει αυτή την εβδομάδα, ελπίζω να αποκτήσουν τις εμπειρίες και να είναι έτοιμη η ομάδα για μεγάλες μάχες. Στέλνουμε όλη τη θετική μας ενέργεια».

Αλεξία ΜΑΡΙΝΗ (αρχηγός αποστολής): «Η προσπάθεια των παιδιών μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U23 στο Σαμορίν στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Πραγματικά ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Μας χάρισαν πολύ δυνατές στιγμές. Η Ελλάδα για άλλη μια φορά ψηλά. Για εμένα η αποστολή αυτή ήταν ξεχωριστή για έναν επιπλέον λόγο. Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά τα είχα συνοδεύσει στο πρώτο τους Ευρωπαϊκό, στη Ρώμη το 2021, και είναι πολύ όμορφο να τα βλέπω να προχωράνε και να κατακτούν τους στόχους τους. Ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους».