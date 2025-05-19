Καζανάκης: «Στον τρίτο μου τελικό έζησα κάτι πρωτόγνωρο από τον κόσμο»

"Ηταν ο τρίτος μου τελικός με τον ΟΦΗ. Τέτοιο κόσμο, δεν έχω ξαναδεί" τονίζει ο ιστορικός παράγοντας του ΟΦΗ και αντιπρόεδρος του Ερασιτέχνη ΟΦΗ Κώστας Καζανάκης, για την παρουσία των φιλάθλων του ΟΦΗ, στον τελικό Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, στο ΟΑΚΑ.



"Αυτόν τον κόσμο, πρέπει να τον κρατήσουμε δίπλα στην ομάδα μας. Ηταν πρωτόγνωρο αυτό που συνέβη. Ενα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας, για αυτήν την κινητοποίηση, αυτόν τον ξεσηκωμό", αναφέρει ο Κώστας Καζανάκης, που παρακολούθησε τον τελικό, ως προσκεκλημένος της ΠΑΕ ΟΦΗ, μαζί με άλλους ιστορικούς παράγοντες του ΟΦΗ (Μυριοκεφαλιτάκης, Δουλουφάκης, Παπαματθαιάκης).



Οσο για την επόμενη μέρα, ο Κώστας Καζανάκης, τονίζει ότι " ο ΟΦΗ χρειάζεται μια δυνατή ομάδα, για να διεκδικεί ξανά τρόπαια, αλλά και ένα δικό του γήπεδο, για να μπορέσει να αλλάξει επίπεδο, σαν ομάδα. Εύχομαι ολόψυχα, να τα καταφέρει και τα δυο".

Στην φωτογραφία, ο Κώστας Καζανάκης, με τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, Γιάννη Δανδάλη, τον ταμία του συλλόγου Γιάννη Κουμπενάκη, τον επικεφαλής του εμπορικού τμήματος Μένανδρο Παντελλίδη και τον ένθερμο φίλο του ΟΦΗ Κώστα Κουμπενάκη, στην αναχώρηση για την Αθήνα.