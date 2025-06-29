Η υπερηχητική Παρί Σεν Ζερμέν «σκόρπισε» την... παρέα του Μέσι και περιμένει... Μπάγερν

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι και με το εμφατικό 4-0 προκρίθηκε στους προημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Εκεί, όπου θα περιμένει να μάθει την αντίπαλό της, που θα προκύψει από το νικητή του αγώνα, που θ’ ακολουθήσει ανάμεσα στην Φλαμένγκο και στην Μπάγερν Μονάχου.

Η «σεμνή τελετή» στο «Μερτσέντες-Μπενζ Στάντιουμ» της Ατλάντα είχε λάβει τέλος από το πρώτο 45λεπτο, διάστημα στο οποίο η «μηχανή» του Λουίς Ενρίκε σκόραρε ότι ώρα ήθελε!

Με γκολ... με το καλημέρα ξεκίνησε το ματς για την Παρί, η οποία μόλις στο 6ο λεπτό άνοιξε το σκορ. Από το φάουλ που εκτέλεσε ο Βιτίνια, ο Νέβες βρέθηκε αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι και με κοντινή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (1-0).

Στο 19’ ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων, Νόα Άλεν, τραυματίστηκε και παρά τη βοήθεια που δέχτηκε από το ιατρικό τιμ δεν μπόρεσε να συνεχίσει το παιχνίδι.

Η αναμέτρηση έλαβε πρόωρο τέλος στο 39ο λεπτό. Οι πρωταθλητές Ευρώπης εκμεταλλεύτηκαν το λάθος του Μπουσκέτς στην άμυνα κι αφού έκρυψαν την μπάλα, ο Ζοάο Νέβες από την ασίστ του Φαμπιάν Ρουίθ έγραψε σα σε προπόνηση το 2-0.

Οι νταμπλούχοι Γαλλίας δεν έβαλαν... φρένο. Στο 44’ με το αυτογκόλ του Αβιλες ο δείκτης του σκορ ανέβηκε στο 3-0, για να έρθει ο Χακίμι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και να «γράψει» το 4-0.

Στο δεύτερο μέρος οι «πρωτευουσιάνοι» κατέβασαν ταχύτητα, ωστόσο, δεν κινδύνεψαν ιδιαίτερα από την ομάδα του Μέσι. Διαχειρίστηκαν όπως ακριβώς έπρεπε το ματς κι έκαναν συντήρηση δυνάμεων ενόψει του προημιτελικού της 5ης Ιουλίου.

Διαιτητής: Σαμπάιο (Βραζιλία)

Κίτρινες: Άβιλες, Βάιγκαντ, Σουάρες

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Λουίς Ενρίκε): Ντοναρούμα, Χακίμι (69’ Ερναντέζ), Μαρκίνιος (46’ Μπεράλδο), Πάτσο, Μέντες (69’ Λι Κανγκ-ιν), Φαμπιάν Ρουίθ (46’ Ζαϊρ-Εμερί), Βιτίνια, Νέβες (61’ Ντεμπελέ), Κβαρατσκέλια, Ντουέ, Μπαρκολά.



ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ (Χαβιέ Μασεράνο): Ουστάρι, Βέγκαντ, Φαλκόν, Άλεν (19’ Αβιλες), Άλμπα, Αλέντε, Ρεντόντο, Μπουσκέτς, Σεγκόβια (76’ Κρεμάσι), Μέσι, Σουάρες.