Η ιστορική άνοδος του ΟΦΗ στην Α’ Εθνική (vid)

Σαν σήμερα πριν από 57 χρόνια, στις 26 Ιουνίου 1968, ο ΟΦΗ επικρατεί της Ελευσίνας στα Χανιά με 3-0 και παίρνει το εισιτήριο της ανόδου στην Α' Εθνική για πρώτη φορά στην ιστορία του

Ήταν το τρίτο (και τελευταίο) παιχνίδι μπαράζ ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το πρώτο παιχνίδι είχε διεξαχθεί στην Ελευσίνα (16/06/1968) με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 2-1 παρότι ο ΟΦΗ είχε προηγηθεί με τον Πέτρο Bουζουνεράκη.

Ο δεύτερος αγώνας έγινε στο Ηράκλειο (23/06/1968) με την Κρητική ομάδα να κερδίζει με 3-0 (δύο ο Βουζουνεράκης κι ένα ο Δημήτρης Παπαδόπουλος) και η σειρά οδηγήθηκε σε τρίτο (και τελευταίο) παιχνίδι που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά τρεις ημέρες αργότερα (26/06/1968).

Ο ΟΦΗ επικράτησε με το ίδιο σκορ (3-0, 26′ Σκανδάλακης, 45′ Λεμονής και 72′ Παπαδόπουλος) και με 2-1 νίκες πήρε το εισιτήριο για τη μεγάλη κατηγορία του Ελληνικού ποδοσφαίρου για πρώτη φορά στην ιστορία του. Όλα αυτά σαν σήμερα πριν από ακριβώς 57 χρόνια.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ μας (υπεν)θυμίζει την ιστορική επέτειο με σχετικές αναρτήσεις στις σελίδες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαζί με το σχετικό ντοκιμαντέρ που είχε δημιουργήσει υπό τον τίτλο “Μπαράζ 1968 – Η λαοθάλασσα της Κρήτης”…