Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε νέα Πρωθιέρεια για τη Φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων

Την Μαίρη Μηνά διαδέχεται η Κατερίνα Μισιχρόνη. Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής: Η καταξιωμένη ηθοποιός και χορεύτρια Κατερίνα Μισιχρόνη, είναι η νέα Πρωθιέρεια για τις Τελετές της Ολυμπιακής Φλόγας της επόμενης Ολυμπιακής περιόδου. Η επιλογή της Κατερίνας Μισιχρόνη έγινε μετά από εξέταση και άλλων υποψηφίων για το ρόλο και βασίστηκε στα προσόντα, την εμπειρία και την καλλιτεχνική της πορεία.

Την εισήγηση έκανε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας Θωμάς Τόκας και η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή από την Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην τελευταία συνεδρίαση της. Μετά την απόφαση, ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος προσκάλεσε την Κατερίνα Μισιχρόνη στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για να της ανακοινώσει την απόφαση.

«Θέλω να σε καλωσορίσω στην Ολυμπιακή οικογένεια και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την επιλογή σου. Πιστεύω ότι θα υπηρετήσεις με άψογο τρόπο το άκρως συμβολικό αλλά και ουσιαστικό ρόλο της Πρωθιέρειας που είναι ιδιαίτερα σημαντικός και για την Ελλάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα έχετε μία άψογη συνεργασία με τη Χορογράφο μας Αρτεμι Ιγνατίου με αποκορύφωμα τις Τελετές της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Los Angeles 2028. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία», είπε ο κ. Κούβελος στη νέα Πρωθιέρεια.

Η Κατερίνα Μισιχρόνη απαντώντας στον κ. Κούβελο είπε: «Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα ο ρόλος της Πρωθιέρειας και θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την εμπιστοσύνη. Θα τον υπηρετήσω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου και ελπίζω ότι δεν θα διαψεύσω τις προσδοκίες σας. Ανυπομονώ να έρθει η ώρα για να ξεκινήσουμε τις πρόβες για τις Τελετές της Ολυμπιακής Φλόγας.»

Η Χορογράφος των Τελετών της Ολυμπιακής Φλόγας Αρτεμις Ιγνατίου που ήταν παρούσα στη συνάντηση, επισήμανε: «Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε μία άψογη συνεργασία με τη νέα Πρωθιέρεια. Η Κατερίνα με το ταλέντο της και την εσωτερικότητα της, θα αγγίξει τις ψυχές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, στέλνοντας τα μηνύματα των Ολυμπιακών αξιών.»

Η Κατερίνα Μισιχρόνη θα είναι Πρωθιέρεια για πρώτη φορά, στις 10 Σεπτεμβρίου, στην Τελετή Αφής και Παράδοσης της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026, στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα διαδεχθεί την Μαίρη Μηνά, την οποία η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό που επέδειξε στο ρόλο της Πρωθιέρειας.