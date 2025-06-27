Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Δαμασιώτη,Χάλκινο μετάλλιο ο Σίσκος

Με ένα μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ πεταλούδα (ήταν 2:09.55 που είχε σημειώσει στις 31 Ιουλίου 2024 στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσ .και έκανε 2:09.21) η Γεωργία Δαμασιώτη αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στη δεύτερη μέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών (Κ23) που διεξάγεται στο Σαμορίν της Σλοβακίας.

Έχοντας βασική αντίπαλο την Λάνα Πουντάρ από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, πέρασε στον απευθείας τελικό 2η στα 100μ σε 1:01.65 , έναντι 1:00.55 της Πούνταρ. Στο δεύτερο κατοστάρι όμως…δεν πιανόταν.

Η Δαμασιώτη χθες (26/6) κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 100μ πεταλούδα. Το σημερινό βεβαίως είναι το δεύτερο χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μετά τη νίκη του Απόστολου Σίσκου στα 200μ. ύπτιο.

Πρωταθλητής Ευρώπης στα 200μ ύπτιο ο Απόστολος Σίσκος, τρίτος με τη σκυταλοδρομία 4Χ100μ. μικτή ομαδική mixed, κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ πεταλούδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών (Κ23) που διεξάγεται στο Σαμορίν της Σλοβακίας.

Ο Σίσκος γύρισε έκτος στα 150μ αλλά με τρομερή αντεπίθεση στο τελευταίο πενηντάρι (30.30 ο χρόνος του), ανέβηκε στο βάθρο. Νίκησε ο Πολωνός, Κριστόφ Χμιελέφσκι με 1:55.91 και τον ακολούθησε ο Ιταλός, Αντρέα Καμότσι με 1:56.94.

Στα 400μ μικτή ατομική, ο Δανιήλ Γιουρτζίδης συμμετείχε στη «γρήγορη» σειρά. Με 4:19.26 κατέλαβε την 7η θέση. Ο Βασίλης Σοφικίτης συμμετείχε στις «αργές» σειρές και τερμάτισε σε 4:23.68. Στη γενική κατάταξη ήταν 14ος.

Στα 400μ ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη τερμάτισε στην 4η θέση στην πρώτη προκριματική σειρά με χρόνο 4:16.70 και συνολικά κατέλαβε την 10η θέση (δεύτερη αναπληρωματική για τον τελικό). Η 8η που προκρίθηκε ήταν η Μέγκαν Μπαρνς (Μεγάλη Βρετανία) με 4:15.54.