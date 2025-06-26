Ευρωπαϊκό Νέων Κ23 κολυμβηση: «Χάλκινη» η Βασιλάκη στα 800μ. ελεύθερο

Ενα μετάλλιο από κάθε χρώμα μετράει η ελληνική αποστολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης Νέων Κ23, που διεξάγεται στο Σαμορίν της Σλοβακίας, πριν καν ολοκληρωθεί η 1η ημέρα των αγώνων. Στο χρυσό του Απόστολου Σίσκου στα 200μ. ύπτιο και στο ασημένιο της Γεωργίας Δαμασιώτη στα 100μ. πεταλούδα, ήρθε να προστεθεί το χάλκινο που κέρδισε στα 800μ. ελεύθερο η Αρτεμις Βασιλάκη, η οποία ανέβηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της στο βάθρο μίας μεγάλης διοργάνωσης.

Η 19χρονη αθλήτρια του Τρίτωνα Ηρακλείου σημείωσε επίδοση 8:34.35, "αγγίζοντας" το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών (8:34.13), που είχε σημειώσει πέρυσι, στο Ευρωπαϊκό εφήβων/νεανίδων του Βίλνιους. Τότε έχασε για λίγο το μετάλλιο, σήμερα όμως πήρε το... αίμα της πίσω, τερματίζοντας τρίτη, πίσω από τη Γερμανίδα Μάγια Βέρνερ (8:29.53) και την Πολωνή Κλαούντια Ταρασίεβιτς (8:33.93).

Το πρωί, στην "αργή" σειρά του ίδιου αγωνίσματος, "έπεσε" η Γεωργία Μακρή, η οποία σημείωσε χρόνο 9:13.14 και στο σύνολο κατετάγη 11η.

Το μεγάλο αστέρι των αγώνων, ο Ρουμάνος "χρυσός" Ολυμπιονίκης του Παρισιού Νταβίντ Ποποβίτσι, κυριάρχησε δια... περιπάτου στον τελικό των 200μ. ελεύθερο, σημειώνοντας μάλιστα την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο με 1:43.64.