ΔΕΥ.06 Απρ 2026 08:18
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Ευρωπαϊκό Νέων Κ23 κολυμβηση: «Χάλκινη» η Βασιλάκη στα 800μ. ελεύθερο
βασιλακη
clock 20:15 | 26/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ενα μετάλλιο από κάθε χρώμα μετράει η ελληνική αποστολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης Νέων Κ23, που διεξάγεται στο Σαμορίν της Σλοβακίας, πριν καν ολοκληρωθεί η 1η ημέρα των αγώνων. Στο χρυσό του Απόστολου Σίσκου στα 200μ. ύπτιο και στο ασημένιο της Γεωργίας Δαμασιώτη στα 100μ. πεταλούδα, ήρθε να προστεθεί το χάλκινο που κέρδισε στα 800μ. ελεύθερο η Αρτεμις Βασιλάκη, η οποία ανέβηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της στο βάθρο μίας μεγάλης διοργάνωσης. 

Η 19χρονη αθλήτρια του Τρίτωνα Ηρακλείου σημείωσε επίδοση 8:34.35, "αγγίζοντας" το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών (8:34.13), που είχε σημειώσει πέρυσι, στο Ευρωπαϊκό εφήβων/νεανίδων του Βίλνιους. Τότε έχασε για λίγο το μετάλλιο, σήμερα όμως πήρε το... αίμα της πίσω, τερματίζοντας τρίτη, πίσω από τη Γερμανίδα Μάγια Βέρνερ (8:29.53) και την Πολωνή Κλαούντια Ταρασίεβιτς (8:33.93).

Το πρωί, στην "αργή" σειρά του ίδιου αγωνίσματος, "έπεσε" η Γεωργία Μακρή, η οποία σημείωσε χρόνο 9:13.14 και στο σύνολο κατετάγη 11η.

Το μεγάλο αστέρι των αγώνων, ο Ρουμάνος "χρυσός" Ολυμπιονίκης του Παρισιού Νταβίντ Ποποβίτσι, κυριάρχησε δια... περιπάτου στον τελικό των 200μ. ελεύθερο, σημειώνοντας μάλιστα την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο με 1:43.64.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Άρτεμις Βασιλάκη Κολύμβηση Ευρωπαϊκό
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis