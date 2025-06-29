Ευρωπαϊκό κολύμβησης Κ23: Με δύο μετάλλια επιστρέφει η Άρτεμις Βασιλάκη από το Ευρωπαϊκό

Μία από τις πλέον επιτυχημένες αποστολές σε διεθνή διοργάνωση στην ιστορία της ελληνικής κολύμβησης, επέστρεψε σήμερα στην Αθήνα. Ο λόγος για την 11μελη ομάδα που συμμετείχε το περασμένο τριήμερο (26-28 Ιουνίου) στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Κ23, στο Σαμορίν της Σλοβακίας, και κατέκτησε τέσσερα χρυσά, ένα ασημένιο και τέσσερα χάλκινα μετάλλια, φέρνοντας τη χώρα μας στην τέταρτη θέση του πίνακα μεταλλίων των αγώνων. Τους αθλητές, τις αθλήτριες και τους προπονητές που συμμετείχαν στην αποστολή υποδέχθηκε και συνεχάρη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Κυριάκος Γιαννόπουλος.

Ο Απόστολος Σίσκος ήταν εξ αρχής ο μεγάλος "σταρ" της αποστολής και δικαίωσε τις προσδοκίες, με ένα χρυσό μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο και δύο χάλκινα, στα 200μ. πεταλούδα και στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική mixed: «Πέτυχα τους στόχους που είχα θέσει, αν και δεν ήμουν στο 100% της κατάστασης που θα ήθελα», δήλωσε ο 20χρονος κολυμβητής της Αθλητικής Ακαδημίας Αστέρια. «Κατέκτησα τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στα 200μ ύπτιο, που ήταν και ο βασικός μου στόχος. Και οι υπόλοιπες κούρσες μου ήταν εξ ίσου δύσκολες αλλά κατάφερα να πάρω ακόμα δυο μετάλλια. Στενοχωρήθηκα λίγο που δεν έκανα το 4/4 (σ.σ. πήρε την τέταρτη θέση στα 100μ. ύπτιο) αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός και συνεχίζω την προετοιμασία μου για τη Σιγκαπούρη. Δεν μου αρέσει γενικά να λέω τους στόχους μου αλλά αφού πέρυσι στα 18 μου μπήκα σε ένα τελικό θα ήθελα να το ξανακάνω και να καταλάβω μια πολύ καλή θέση», πρόσθεσε ο Σίσκος, που φέτος έχει τη δεύτερη επίδοση στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο και είναι υποψήφιος για μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου, τον επόμενο μήνα.

Η Γεωργία Δαμασιώτη είχε το μεγαλύτερο... βάρος μεταλλίων στις αποσκευές της, καθώς επέστρεψε από τη Σλοβακία με ένα χρυσό στα 200μ. πεταλούδα, ένα ασημένιο στα 100μ. πεταλούδα και το χάλκινο στη «σκυτάλη», ενώ παράλληλα βελτίωσε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών στα 200μ. «Ο μεγάλος μου στόχος ήταν η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Είμαι περήφανη και για τα άλλα δύο μετάλλια, αλλά το μεγάλο μου όνειρο ήταν αυτό το χρυσό μετάλλιο. Είμαι πάρα-πάρα πολύ ικανοποιημένη που τα κατάφερα», τόνισε η πρωταθλήτρια του Ωκεανού και συμπλήρωσε: «Τα μετάλλια και το πανελλήνιο ρεκόρ μου δίνουν ώθηση για τη συνέχεια. Θέλω να το βελτιώσω και άλλο και να σημειώσω και ατομικό στα 100μ. που δεν ήρθε τώρα. Έχουμε πέντε εβδομάδες μέχρι τη Σιγκαπούρη, ελπίζω όλα να πάνε καλά. Η προπόνηση πηγαίνει πολύ καλά, τα πράγματα κυλούν ομαλά, αν δεν μου βγει φέτος θα βγει του χρόνου γιατί η δουλειά έχει γίνει. Αυτή η φουρνιά των αθλητών είναι πολύ καλή, είμαστε πολύ δεμένοι όσοι ήμαστε και ηλικιακά κοντά, έχουμε υποστήριξη, δόξα τω Θεώ, όλα τα παιδιά έχουμε πολλά να δώσουμε».

Τα πρώτα μετάλλια της καριέρας της σε μεγάλη διοργάνωση πανηγύρισε στο Σαμορίν η Άρτεμις Βασιλάκη, που αρχικά ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στα 800μ. ελεύθερο και χθες (28/6) αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 1.500μ. με πανελλήνιο ρεκόρ νέων γυναικών. «Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτά που πέτυχα σε αυτή τη διοργάνωση. Κατέκτησα ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο. Οι χρόνοι μου ήταν πάρα πολύ καλοί. Έχουμε δουλέψει για αυτό και βγήκε. Ευχαριστώ τους προπονητές μου, τώρα έχω μπροστά μου το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών στη Σιγκαπούρη. Η δουλειά λοιπόν συνεχίζεται», δήλωσε η 19χρονη πρωταθλήτρια του Τρίτωνα Ηρακλείου.

Παρθενικό μετάλλιο και για τον Δανιήλ Γιουρτζίδη, που ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου των 200μ. μικτή ατομική. «Στόχευα στην κατάκτηση ενός μεταλλίου. Δεν "βγήκε" το 400άρι, το πέτυχα στα 200μ. μικτή και αυτό το μετάλλιο θα μου δώσει ώθηση για το μεγάλο ραντεβού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα», ανέφερε ο κολυμβητής του ΝΟ Αλεξανδρούπολης.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Άκης Οικονόμου, χαρακτήρισε πολύ επιτυχημένη την αποστολή στη Σλοβακία και τόνισε: «Τα περισσότερα παιδιά εκπλήρωσαν τους στόχους τους. Οι εμπειρίες από προηγούμενες διοργανώσεις που είχαν τους βοήθησαν πάρα πολύ. Μια πολύ δυνατή ομάδα, ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Η διοργάνωση εξελίχθηκε σε τρεις πολύ γεμάτες ημέρες, χωρίς ρεπό, με δύσκολες καιρικές συνθήκες, βγήκαν και νέοι αθλητές. Για όσους συνεχίζουν στο Παγκόσμιο στη Σιγκαπούρη, σίγουρα τα πράγματα θα είναι δυσκολότερα, αλλά σαν πρώτη χρονιά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεν εφησυχάζουμε, βελτιωνόμαστε και στοχεύουμε σε ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις. Η προηγούμενη φουρνιά της κολύμβησης έχει δώσει τα "πατήματα" και έχει ανοίξει τα μονοπάτια που "πατάει" η τωρινή γενιά. Με μεγαλύτερη σιγουριά, παιδιά πολύ ταλαντούχα, που έχουν ορίζοντα το 2028. Δώσαμε και μεγάλη ώθηση στην αποστολή των εφήβων-νεανίδων που θα συνεχίσει αυτή την εβδομάδα, ελπίζω να αποκτήσουν τις εμπειρίες και να είναι έτοιμη η ομάδα για μεγάλες μάχες. Στέλνουμε όλη τη θετική μας ενέργεια».

Η αρχηγός της αποστολής στο Ευρωπαϊκό Κ23, Αλεξία Μαρίνη, ανέφερε με τη σειρά της: «Η προσπάθεια των παιδιών μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U23 στο Σαμορίν στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Πραγματικά ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Μας χάρισαν πολύ δυνατές στιγμές. Η Ελλάδα για άλλη μια φορά ψηλά. Για εμένα η αποστολή αυτή ήταν ξεχωριστή για έναν επιπλέον λόγο. Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά τα είχα συνοδεύσει στο πρώτο τους Ευρωπαϊκό (σ.σ. εφήβων/νεανίδων), στη Ρώμη το 2021, και είναι πολύ όμορφο να τα βλέπω να προχωράνε και να κατακτούν τους στόχους τους. Ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους».