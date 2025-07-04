Ευρωπαϊκό κολύμβησης Κ19: 10ος ο Κακουλάκης στα 800μ ελεύθερο

Ο Βασίλης Κακουλάκης έμεινε μακριά από τους χρόνους που τον έχουμε συνηθίσει και πήρε την 10η θέση στον προκριματικό των 800μ ελεύθερο.

Ο αθλητής της Βάνας Μπακούση στον Ωρίωνα κολύμπησε την απόσταση σε 8:06.97, αρκετά μακριά από το ρεκόρ του (8:00.00) που είχε πετύχει στο Ακρόπολις. Ο Κακουλάκης κατέλαβε την 7η θέση στην σειρά του και είχε απόκλιση σχεδόν δύο δευτερολέπτων από τον όγδοο, ο οποίος πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τον τελικό με 8:05.11.

Βέβαια, ο ίδιος δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη τη παρουσία του στο Πρωτάθλημα και αναμένεται να συμμετάσχει επιπλέον στα 400μ ελεύθερο, αλλά και ως μέλος της τετράδας στην σκυταλοδρομία 4Χ200μ ελεύθερο.

