ΔΕΥ.06 Απρ 2026 09:09
Ευρωπαικό καλλιτεχικής κολύμβησης: Πέμπτη στο τεχνικό ομαδικό η Κουτράκη
clock 20:00 | 27/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Λίγα εκατοστά χώρισαν την εθνική ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης νεανίδων από το βάθρο του τεχνικού ομαδικού, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων που διεξάγεται στο ανοιχτό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ. Οι Μαρίζα Αμεραλή, Νικολέτα Καλτσογιάννη, Αναστασία Καραγιάννη, Εστέλλα Καραμανίδου, Ισμήνη Καραβασίλη, Σύλβια Κοντού, 'Αρτεμις Κουτράκη(ΚΟΗ)και Ηλέκτρα Ράπτη συγκέντρωσαν 241.0934 βαθμούς και κατέλαβαν την πέμπτη θέση, ελάχιστα πίσω από την τρίτη Γαλλία (241.2933β.) και την τέταρτη Ουκρανία (241.1708β.). Το χρυσό μετάλλιο πανηγύρισε η Ισπανία με 260.5326 βαθμούς, ενώ δεύτερη ήταν η Ιταλία με 246.7800β.

Οι αγώνες συνεχίζονται αύριο Σάββατο (28/6) με τρεις τελικούς. Στις 10 το πρωί θα διεξαχθεί το τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου, όπου την Ελλάδα θα εκπροσωπήσουν οι Εστέλλα Καραμανίδου και Αρτεμη Κουτράκη (αναπληρωματική η Ηλέκτρα Ράπτη), στις 12:10 το μεσημέρι θα γίνει το τεχνικό σόλο εφήβων, με τη συμμετοχή του Μάριου Κρίτσα, και στις 6 το απόγευμα το ακροβατικό, όπου θα αγωνιστεί η ελληνική ομάδα.

