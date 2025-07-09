ΤΡΙ.14 Απρ 2026 22:10
Eυρωμπάσκετ U20: Το τελικό ρόστερ της Εθνικής νέων ανδρών στο Ηράκλειο
clock 17:56 | 09/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Το τζάμπολ του Ευρωμπάσκετ U20 πλησιάζει στο Ηράκλειο και η δωδεκάδα της Εθνικής Ομάδας που θα παραταχθεί στο παρκέ του κλειστού γυμναστηρίου της Νέας Αλικαρνασσού στα Δύο Αοράκια είναι έτοιμη.

Ο παίκτης που αποχαιρετά τελευταίος την ομάδα, μετά από την ιδιαίτερα σημαντική του βοήθεια στην διάρκεια της προετοιμασίας, είναι ο Κωνσταντίνος Χαντζής.

Η τελική δωδεκάδα είναι η εξής:

Προπονητής: Κώστας Παπαδόπουλος

Το Ευρωμπάσκετ U20, το οποίο διεξάγεται και με την αρωγή της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου, αρχίζει στις 12 Ιουλίου και η Ελλάδα στη φάση των ομίλων αντιμετωπίζει κατά σειρά τη Λιθουανία (12/7), την Τσεχία (13/7) και την Ρουμανία (14/7).Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 18.00 και θα φιλοξενηθούν στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού.

Πώς θα βρείτε εισιτήρια

Η Εθνική Νέων Ανδρών παίζει στο σπίτι της και θέλει την βοήθεια και του κόσμου. Του δικού της κόσμου. Η γενική είσοδος για την φάση των ομίλων είναι 5 ευρώ και για παιδιά έως και 15 ετών υπάρχει ελεύθερη είσοδος. Μπορείτε να κλείσετε την δική σας θέση δίπλα στο μέλλον του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ μέσω της ticketmaster ΕΔΩ. Για τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνει πρώτα επικοινωνία μέσω της ΕΚΑΣΚ στο [email protected]

