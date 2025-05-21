Europa League: Άγριες συμπλοκές οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Τότεναμ στο Μπιλμπάο

Τα… παρατράγουδα δεν έλειψαν στο Μπίλμπαο πριν τον τελικό του Europa League ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Τότεναμ.

Οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Τότεναμ ήρθαν σε σύγκρουση σώμα με σώμα σε δρόμους του Σαν Μαμές, μια ημέρα πριν από τον τελικό του Europa League.

Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, οι Άγγλοι οπαδοί αντάλλαξαν αρχικά κάποια… γαλλικά και στη συνέχεια άρχισαν να παίζουν… ξύλο, πετώντας καρέκλες και τραπέζια, μέχρι να επέμβει η αστυνομία και να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, με την κατάσταση να εκτονώνεται γρήγορα.

Manchester United and Tottenham fans have been fighting in Spain.pic.twitter.com/jcIt2VDtJW — UtdActive (@UtdActive) May 20, 2025

