Εθνική Νέων Ανδρών μπάσκετ: Μαζί της στο Ευρωμπάσκετ U20-Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια

Η Εθνική Νέων Ανδρών μπάσκετ μπαίνει στην τελική ευθεία για το τζάμπολ του Ευρωμπάσκετ U20. Η επόμενη γενιά παρουσιάζεται στο Ηράκλειο και μπορείς να βρεθείς δίπλα στους νεαρούς Έλληνες διεθνείς με ένα απλό «κλικ» ΕΔΩ.

Το Ευρωμπάσκετ U20, το μεγάλο ραντεβού του αύριο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έχει κλειστεί στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού και σε αυτό του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο από τις 12 ως τις 20 Ιουλίου. Για την πρώτη φάση η γενική είσοδος είναι 5 ευρώ, ενώ η είσοδος για παιδιά έως 15 ετών είναι ελεύθερη.

Σας περιμένουμε να στηρίξουμε όλοι μαζί την Εθνική Ομάδα, όπως έχει γίνει τόσες φορές στο παρελθόν στην Κρήτη!

*Για πληροφορίες για την είσοδο ΑΜΕΑ θα πρέπει να επικοινωνήσετε στο email [email protected].