Ερασιτέχνης ΟΦΗ: Ξεκίνησε η διάθεση της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ 2026-27

Ξεκίνησε η διάθεση της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ 2026-27, που είναι αναγκαία για την έκδοση εισιτηρίου διαρκείας.

Η διάθεση της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ 2026-27, γίνεται ηλεκτρονικά μέσα απο την πλατφόρμα της more.com αλλά και απο τα γραφεία του Ερασιτέχνη ΟΦΗ.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, αναφέρει:

Πάρε ΤΩΡΑ την ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ 2026-27 και ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ στο Παγκρήτιο στάδιο για τα παιχνίδια της ομάδας μας, σε Ελλάδα και Ευρώπη!

Ξεκίνησε η διάθεση της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ 2026-27 ηλεκτρονικά μέσα απο την πλατφόρμα της More.com (Μπείτε εδώ).

KAΡΤΑ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ 2026-27 μπορείτε να βγάλετε όμως και απο τα γραφεία του Ερασιτέχνη ΟΦΗ (Ισαύρων 93, γήπεδο ΟΦΗ, πίσω απο τη θύρα 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-311525).

Παίρνουμε κάρτα φίλου, αγοράζουμε εισιτήριο διαρκείας ή εισιτήριο αγώνα και στηρίζουμε τον Ευρωπαίο ΟΦΗ μας!

Το κόστος της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ 2026-27 είναι 20 ευρώ, τόσο για τα εισιτήρια αγώνα, όσο και για τα εισιτήρια διαρκείας, ισχύει μια φορά το χρόνο και όλα τα έσοδα απο την κάρτα φίλου διατίθενται για τις ανάγκες του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, ο οποίος διαθέτει 10 τμήματα-αθλήματα και πάνω απο 2 χιλιάδες αθλητές στις τάξεις του.

Πάμε Ομιλάρα!

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την κάρτα φίλου ΟΦΗ 2026-27:





-Η ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ εκδίδεται ΜΙΑ ΦΟΡΑ το χρόνο και ισχύει για όλη την αγωνιστική σεζόν 2026-27.

- H ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ είναι απαραίτητη για την έκδοση εισιτηρίου αγώνα ή εισιτηρίου διαρκείας.

-Η ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ κοστίζει 20 ευρώ και τα έσοδα της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ θα διατεθούν για τις ανάγκες του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, ο οποίος διαθέτει 10 αγωνιστικά τμήματα (Βόλεϊ, Μπάσκετ, Στίβος, Πόλο, Κολύμβηση, Ποδόσφαιρο, Σκάκι, Άρση Βαρών, Πυγμαχία, Τροχοσανίδα) και 2 χιλιάδες αθλητές, στις τάξεις του.

-Για τα παιδιά μέχρι 15 ετών, εφ' όσον συνοδεύονται ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ έκδοση της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ. Είναι μια προσφορά του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, στα παιδιά και τους σημερινούς, αλλά και αυριανούς φιλάθλους της ομάδας μας.

-Για την έκδοση της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ, είναι απαραίτητη, η αστυνομική ταυτότητα και το e-mail του κάθε κατόχου.

-Η έκδοση της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ, γίνεται κάθε μέρα, απο τα γραφεία του Ερασιτέχνη ΟΦΗ (Ισαύρων 93, πίσω απο τη θύρα 1, γήπεδο ΟΦΗ).-Η έκδοση της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ, γίνεται ηλεκτρονικά, μέσα απο την πλατφόρμα, More.com.

-Για πληροφορίες, επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2810-311525 (γραφεία Ερασιτέχνη ΟΦΗ, Ισαύρων 93, Καμίνια, Γήπεδο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης).