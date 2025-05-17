ΕΚΑΣΚ: Το Ρέθυμνο πήρε προβάδισμα τίτλου

Στην παράταση κρίθηκε το 3ο παιχνίδι των τελικών Ανδρών της ΕΚΑΣΚ με το Ρέθυμνο BC να επικρατεί με 62-55 ( 50-50) του Ηράκλειο ΟΑΑ και να κάνει το 2-1 στη σειρά. Το 4ο ματς έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Τετάρτη (19:00) στο κλειστό του Λίντο ενώ υπενθυμίζουμε ότι το πρωτάθλημα θα κριθεί στις τρεις νίκες.

Τα δεκάλεπτα: 15-6, 27-18, 37-35, 50-50 κ.α., 62-55 παρ.

Ρέθυμνο C.K.(Κούμουλος – Νταλιάνης): Γιάννης, Μπορμπίδης 15(1), Ζουμπουλάκης 16, Κατσούρρι 6(1), Γεραναστάσης, Στέβοβιτς 3, Ηλιάδης, Τασιούδης 17(2), Δουλγεράκης 6(1), Κυρίτση, Φωτάκης, Βαρδάκης.

Ηράκλειο (Πετράκης – Σγουράκης): Αγορίτσας 2, Μακράκης, Καραγιαννάκης 1, Μαρής, Λεφής 5, Εκίσογλου 14(4), Δαγαλάκης 4, Σαρρής 2, Χλαπάνης 10, Μεταξάκης, Πετράκης 4, Μεταξωτός 13(1).