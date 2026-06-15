Βόλει: Συνεχίζει στον ΟΦΗ ο Ρουμελιωτάκης

Τη φανέλα του ΟΦΗ, για 6η χρονιά συνολικά, θα φοράει ένας παίκτης σύμβολο για το σύλλογο και το Κρητικό βόλεϊ, ο Γιάννης Ρουμελιωτάκης.

Στα 37 του χρόνια (25/6/1989 1μ90), ο έμπειρος ακραίος, θα βοηθήσει με την εμπειρία του και την καλή του υποδοχή, την προσπάθεια της ομάδας μας και την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο Ηρακλειώτης αθλητής, έχει αγωνιστεί δυο φορά στο σύλλογο. Πρώτα τη διετία 2019-2020 και 2020-2021 στην Volley League και αργότερα, άλλα τρία συνεχόμενα απο το 2023-2024, το 2024-25 και το 2025-26, σε Pre League και Volley League.

Φέτος, θα φορέσει τα ασπρόμαυρα για 4η συνεχόμενη χρονιά και 6η συνολικά στην καριέρα του.

Στην πλούσια καριέρα του, ο Γιάννης Ρουμελιωτάκης, έχει αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Φοίνικα Σύρου, Κηφισιά, Φίλιππο Βέροιας, Καρδίτσα, Πανελλήνιο, Αθλεση και ΓΕΗ, ενώ είχε πέρασμα και απο το εξωτερικό στην Ελβετική Chênois Genève.

Είμαστε ενθουσιασμένοι που ο Γιάννης θα είναι και φέτος, μέλος της ομάδας μας!

"Eίμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω"

O Γιάννης Ρουμελιωτάκης, ανέφερε για την παραμονή του στον ΟΦΗ:

"Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω στον ΟΦΗ. Ανυπομονώ για να ξεκινήσει η νέα σεζόν.

Να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες, να ξανασυναντηθούμε με τους παλιούς.

Ελπίζω η νέα χρονιά, να είναι γεμάτη με επιτυχίες και χαρές, αλλά πάνω απο όλα να έχουμε την υγεία μας. Γιατί, αν το έχουμε αυτό μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα.

Θα είμαστε όλοι εκεί και θα δώσουμε το 100% των δυνατοτήτων μας, ώστε η ομάδα να πετύχει όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα".

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΟΖΟΚΌΓΙΕ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

Το μήνυμα του, απο τη Νιγηρία, έστειλε στους φιλάθλους του ΟΦΗ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας, ο 22χρονος (2μ05) κεντρικός Πασκάλ Οζοκόγιε.

Όπως δήλωσε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, "είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω στον ΟΦΗ. Ανυπομονώ να ξεκινήσω με την ομάδα, να γνωρίσω καλούς ανθρώπους και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Σας εύχομαι ένα καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε σύντομα".