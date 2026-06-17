Βόλει: Για 6η συνεχόμενη χρονιά στον πάγκο της γυναικείας ομάδας ο Νίκος Προύφας!

Συνεχίζει το πετυχημένο έργο του στη γυναικεία ομάδα βόλει του ΟΦΗ, ο Νίκος Προύφας, για 6η συνεχόμενη χρονιά.

Ο έμπειρος τεχνικός, θα έχει την καθοδήγηση, τόσο της ομάδας γυναικών, όσο και των αναπτυξιακών τμημάτων, με τα οποία είχε μεγάλες επιτυχίες τα τελευταία χρόνια.

Στην ανακοίνωση του, ο ΟΦΗ αναφέρει:

"Ο Νίκος Προύφας, θα ειναι για 6η συνεχόμενη χρονιά, προπονητής της ομάδας βόλεϊ γυναικών του ΟΦΗ.



Ο προπονητής που με τις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων ετών, άλλαξε την ιστορία του βόλεϊ γυναικών στον ΟΦΗ, θα συνεχίσει το έργο του, τόσο στην ομάδα Γυναικών, η οποία έφτασε μέχρι τα πλέι-οφ ανόδου, στην πρώτη της χρονιά στην Pre League, όσο και στα αναπτυξιακά, όπου ο ΟΦΗ έχει να επιδείξει μεγάλες επιτυχίες με μια δεύτερη και μια τρίτη θέση στην Ελλάδα, στην κατηγορία Νεανίδων.



Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Νίκος Προύφας, θα συνεχίσει να είμαι μαζί μας και τη νέα σεζόν".