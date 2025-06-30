Δέκα χρόνια από το δημοψήφισμα του 2015. του Νότη Μαριά*

Συμπληρώνονται το άλλο Σάββατο 5 Ιουλίου 2025, δέκα ολόκληρα χρόνια ακριβώς από το δημοψήφισμα του 2015 στο οποίο το 61,31% του Ελληνικού λαού ψήφισε ΟΧΙ ( https://ekloges-prev.singularlogic.eu 13/8/2015). Μια επέτειος η οποία προκαλεί ήδη ξανά αρκετά συζητήσεις μιας και μας θυμίζει σε όλους πως και με ποιες διαδικασίες τελικά ο Αλέξης Τσίπρας μετέτρεψε το ΟΧΙ σε ΝΑΙ.

Πολύ δε περισσότερο καθώς πυκνώνουν τα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ για μια ενδεχόμενη επανάκαμψη του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική κονίστρα

Καθώς λοιπόν καθίσταται εκ νέου εξαιρετικά επίκαιρη η συζήτηση για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015, θεωρούμε αναγκαίο να υπενθυμίσουμε τα όσα είχαμε τονίσει για τη σημασία του ΟΧΙ σε άρθρο μας που δημοσιεύθηκε στις 3 Ιουλίου 2015 στον ιστότοπο www.notismarias.gr αλλά και στην Κυριακάτικη Κόντρα News την ημέρα του δημοψηφίσματος Κυριακή 5 Ιουλίου 2015 και στο οποίο επισημαίναμε τα παρακάτω:

«Την Κυριακή ο Ελληνικός λαός καλείται να ψηφίσει για το μέλλον του. Με διαδικασίες fast truck, με κλειστές τράπεζες και με ένα αβέβαιο μέλλον θα βρεθεί μπροστά στις κάλπες του δημοψηφίσματος. Καλείται να επιλέξει ανάμεσα στο διαρκές μνημόνιο των δανειστών και στο μνημόνιο Τσίπρα. Ανάμεσα στους εκβιασμούς των δανειστών και στην ανευθυνότητα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ανάμεσα στο μνημονιακό μπλοκ του παλιού πολιτικού κόσμου και στο νεομνημονιακό σχήμα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Και όμως υπάρχει ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ. Το τριπλό ΟΧΙ την Κυριακή.

ΟΧΙ στους εκβιασμούς της τρόικας και στο διαρκές μνημόνιο των δανειστών.

ΟΧΙ στο μνημόνιο Τσίπρα και στην ανευθυνότητα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

ΟΧΙ στην ουκρανοποίηση της Ελληνικής πολιτικής ζωής και στο διχασμό του Ελληνικού λαού.

ΟΧΙ στους εκβιασμούς της τρόικας και των τοκογλύφων δανειστών που συνεχίζουν με προκλητικό τρόπο την εκβιαστική τους πολιτική.

Που εφαρμόζουν εδώ και 5 χρόνια το μνημόνιο που οδήγησε σε φτωχοποίηση του Ελληνικού λαού, που συνεχίζουν τις προκλητικές αντικοινωνικές τους απαιτήσεις για μεγαλύτερη λιτότητα και βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή.

Που απαιτούν μείωση των συντάξεων και των μισθών, διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος και του κοινωνικού κράτους, αύξηση της εισφοράς των συνταξιούχων για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φορομπηχτικό ρεσάλτο στις πλάτες των εκατομμυρίων φτωχοποιημένων Ελλήνων με αύξηση του ΦΠΑ, επιβολή του ΕΝΦΙΑ και μονιμοποίηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Που διαλύουν την Ελληνική οικονομία, τον τουρισμό και την Ελληνική ναυτιλία προκειμένου να κάνουν ρελάνς στους γερμανούς εφοπλιστές, στον ισπανικό τουρισμό και στις μεγάλες πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες.

Την Κυριακή λέμε για άλλη μια φορά ΟΧΙ στον Ντράγκι και την παρέα του που απαγόρευσαν παράνομα τη χρήση των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στις πράξεις του Ευρωσυστήματος και δεν αύξησαν τον ELA με αποτέλεσμα να κλείσουν οι τράπεζες.

Λέμε ΟΧΙ στη Μέρκελ, στον Σόιμπλε, στον Γιούνκερ, στον Ντάισελμπλουμ και στις εκβιαστικές τους πολιτικές.

Λέμε ΟΧΙ στους τοκογλύφους δανειστές που θέλουν να καθυποτάξουν τον Ελληνικό λαό και να βάλουν χέρι στις πλουτοπαραγωγικές πηγές της πατρίδας μας και να πετύχουν το ξεπούλημα της Δημόσιας Περιουσίας αντί πινακίου φακής.

2.ΟΧΙ στο μνημόνιο Τσίπρα και στην ανεύθυνη πολιτική της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σημαίνει ότι καταδικάζουμε για άλλη μια φορά την υπογραφή της Συμφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου.

Μία Συμφωνία με την οποία η Ελληνική κυβέρνηση δια του Υπουργού Οικονομικών αποδέχτηκε την εξόφληση του χρέους και τη συνακόλουθη αναγνώρισή του ως δήθεν νόμιμου που δέσμευσε την Ελλάδα να μην προβεί σε μονομερείς ενέργειες και σε καταψήφιση των μνημονιακών νόμων. Μια Συμφωνία που αποδέχτηκε την ιδιωτικοποίηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, του ΟΣΕ, του ΟΛΠ, του ΟΛΘ και του Ελληνικού.

Όχι στο μνημόνιο Τσίπρα σημαίνει ότι καταδικάζουμε την τετράμηνη παράταση της νεαποικιακής Δανειακής Σύμβασης Ελλάδας – EFSF που υπογράφηκε στις 27/2 που εμπεδώνει το δόγμα της περιορισμένης εθνικής κυριαρχίας, αναγνωρίζει ξανά το αγγλικό δίκαιο ως εφαρμοστέο δίκαιο στη σχέση Ελλάδας – τοκογλύφων δανειστών και δέχεται την παραίτηση της χώρας από την ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας, που σημαίνει ότι οι δανειστές μπορούν να κατάσχουν την κατά τα άλλα ακατάσχετη κρατική περιουσία δίνοντας μάλιστα το δικαίωμα στον επικεφαλής του EFSF Ρέγκλιγκ να απειλεί με κατασχέσεις.

Όχι στο μνημόνιο Τσίπρα σημαίνει ότι αποκρούουμε το μνημονιακό e-mail των 47 σελίδων, τα μνημονιακά μέτρα των 8 δισ. ευρώ αλλά και τη νέα πρότασή Τσίπρα για 3ο μνημόνιο ύψους 29 δισ.

ΟΧΙ στην ανεύθυνη πολιτική ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σημαίνει καταδίκη της αλλοπρόσαλλης διαπραγματευτικής τακτικής, της μη αξιοποίησης των ρυθμίσεων της Ευρωζώνης για ενεργοποίηση του λογιστικού ελέγχου με βάση τον Κανονισμό 472/2013, της μη άσκησης βέτο στις διάφορες αποφάσεις του Eurogroup, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του ECOFIN.

Σημαίνει καταδίκη της τακτικής ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που δεν άσκησαν αγωγή κατά της τρόικας για τη ζημιά που προκάλεσε το μνημόνιο στην Ελλάδα, που δεν ζήτησαν την έξωση του Ντράγκι από την τρόικα όπως ψήφισε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δέχτηκε την σχετική τροπολογία μου.

3.Τέλος ΟΧΙ στην ουκρανοποίηση της Ελληνικής πολιτικής ζωής σημαίνει ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε να διχαστεί ο λαός μας γιατί αυτό θα οδηγήσει σε Εθνική συμφορά.

Την Κυριακή λοιπόν πάμε κάλπες και ψηφίζουμε ΟΧΙ τηρώντας την κείμενη εκλογική νομοθεσία.

Ψηφίζουμε:

ΟΧΙ στους εκβιασμούς της τρόικας και στο διαρκές μνημόνιο των δανειστών.

ΟΧΙ στο μνημόνιο Τσίπρα και στην ανευθυνότητα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

ΟΧΙ στην ουκρανοποίηση της Ελληνικής πολιτικής ζωής και στο διχασμό του Ελληνικού λαού.

Ψηφίζουμε ΟΧΙ για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός Συνεπούς Αντιμνημονιακού Κινήματος.

Γιατί η ψήφος των μεγαλομετόχων των διαφόρων Ελληνικών επιχειρήσεων έχει διαφορετικό κοινωνικό πρόσημο από τη ψήφο των Ελλήνων εργαζομένων (www.notismarias.gr 3/7/2015)».

Στην συνέχεια βέβαια το story είναι γνωστό με τελευταία πράξη «του δράματος» την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου απ΄ ό,τι φαίνεται να επανέλθει ξανά κάποια στιγμή στα πολιτικά πράγματα.

Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι ορισμένες πλευρές του νυν αλλά και του πρώην ΣΥΡΙΖΑ έκαναν φιλότιμες προσπάθειες προκειμένου να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.

Ταυτόχρονα όμως στην ελληνική κοινωνία αυξάνονται οι φωνές που ζητούν από τους τότε πολιτικούς ταγούς να κάνουν μια ειλικρινή αυτοκριτική σε σχέση όχι μόνο με τα όσα διαδραματίστηκαν στο δημοψήφισμα του 2015 αλλά και με το τρίτο μνημόνιο.

Το ίδιο βέβαια ισχύει και για το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο.

Εμείς από τη δική μας πλευρά και με αφορμή την συμπλήρωση δεκαπέντε ολόκληρων χρόνων από την 23η Απριλίου 2010 όταν ο Γιώργος Παπανδρέου από το Καστελόριζο ανακοίνωνε την ένταξη της χώρας στο πρώτο μνημόνιο, από τη στήλη αυτή με πέντε συνεχή άρθρα μας τους τελευταίους δύο μήνες αναλύσαμε διάφορες πτυχές του πρώτου μνημονίου και τις συνακολουθες ευθύνες της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Επιπλέον είχαμε τονίσει ευθύς εξ αρχής στην σχετική αρθογραφία μας ότι η μαύρη επέτειος ένταξης της χώρας στο πρώτο μνημόνιο αποτελεί μια καλή ευκαιρία να ανοίξει επιτέλους ένας ειλικρινής διάλογος για τα πραγματικά αίτια που οδήγησαν τη χώρα στην αγκαλιά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Το ίδιο βέβαια ισχύει και για το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο.

Οψόμεθα εις Φιλίππους.

*ο Νότης Μαριάς, είναι Καθηγητής Θεσμών της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην Ευρωβουλευτής και Βουλευτής Ηρακλείου, [email protected]

