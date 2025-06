Η υπογονιμότητα σε άνοδο – κρίσιμη η πρόληψη και η έγκαιρη υποστήριξη των ζευγαριών

Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα περιστατικά υπογονιμότητας παγκοσμίως, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να εκτιμά ότι περίπου 1 στα 6 ζευγάρια αντιμετωπίζει δυσκολία στη σύλληψη.

Η γονιμότητα, αν και αποτελεί θεμελιώδη πτυχή της υγείας, παραμένει για πολλούς ένα θέμα δύσκολο να συζητηθεί, ενώ συχνά η καθυστέρηση στην αναζήτηση βοήθειας ή και η έλλειψη ενημέρωσης οδηγούν σε καθοριστικές καθυστερήσεις. Η Παγκόσμια Ημέρα Γονιμότητας, που τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Ιουνίου, υπενθυμίζει ότι η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η εξατομικευμένη υποστήριξη μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Η φροντίδα της γονιμότητας ξεκινά με την αναγνώριση παραγόντων κινδύνου, τη διατήρηση ενός υγιούς τρόπου ζωής και την τακτική γυναικολογική παρακολούθηση. Παθήσεις όπως το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών επηρεάζουν σημαντικά τη σύλληψη, ωστόσο με τη σωστή ιατρική παρακολούθηση και υποστήριξη μπορούν να αντιμετωπιστούν. Παράλληλα, περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες, όπως το στρες και η καθυστέρηση τεκνοποίησης για λόγους καριέρας ή οικονομικής ασφάλειας, έχουν μεταβάλει σημαντικά το τοπίο της γονιμότητας τις τελευταίες δεκαετίες.

Η διεθνής ιατρική κοινότητα στρέφει ολοένα και περισσότερο την προσοχή της στην υποστηρικτική φροντίδα της γονιμότητας και μέσω εξειδικευμένων διατροφικών επιλογών. Συμπληρώματα διατροφής, όπως τα Inofert HP, Inofert Combi HP, Inofert Plus και Inofert Luteal, που περιέχουν μυοϊνοσιτόλη, έχουν ενταχθεί στις σύγχρονες στρατηγικές υποστήριξης της γυναικείας γονιμότητας, ειδικά σε γυναίκες με ΣΠΩ. Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE: European Society of Human Reproduction and Embryology) το 2023 συμπεριέλαβε την ινοσιτόλη στις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του Συνδρόμου Πολυκυστικών Ωοθηκών.

Η σύνθεσή τους βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένα συστατικά, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην αποκατάσταση της ωορρηξίας, στη βελτίωση της ποιότητας των ωαρίων και στην αύξηση της δεκτικότητας του ενδομητρίου. Τα Inofert Plus και Inofert Luteal είναι συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν μυοϊνοσιτόλη, μελατονίνη, φυλλικό οξύ και βιταμίνη D, ειδικά σχεδιασμένα για τις γυναίκες που επιθυμούν την εγκυμοσύνη. Αποκαθιστούν την ορμονική ισορροπία και την ωορρηξία. Συμβάλλουν στην αύξηση της γονιμότητας.

Ομαλοποιούν τον μεταβολισμό των λιπιδίων και των σακχάρων. Η καλλιέργεια μιας κουλτούρας ενημέρωσης και πρόληψης γύρω από τη γονιμότητα είναι απαραίτητη, καθώς η καθυστέρηση στη διάγνωση ή η άγνοια σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες τεκνοποίησης. Η ανοιχτή συζήτηση για τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη γονιμότητα συμβάλλει στην αποστιγματοποίηση, στην ενδυνάμωση των γυναικών και στην πρόσβαση σε κατάλληλες λύσεις.

Σε αυτή τη σημαντική ημέρα, ας ενισχύσουμε τη φωνή όσων προσπαθούν, όσων χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη και όσων επιθυμούν να σχεδιάσουν με ασφάλεια το μέλλον τους.

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τα σημάδια που δείχνουν ότι η επιτυχία σου δε σε ευχαριστεί πραγματικά!

Πόσο συχνά πρέπει να επισκεπτόμαστε τον οδοντίατρο;