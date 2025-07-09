Ο Τζακ Ντόρσεϊ παρουσιάζει νέα εφαρμογή μηνυμάτων μετά το Twitter

Ο Τζακ Ντόρσεϊ, ευρύτερα γνωστός ως συνιδρυτής του Twitter (πλέον X), ανακοίνωσε το Bitchat, μία νέα εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων peer-to-peer που λειτουργεί εξ ολοκλήρου μέσω Bluetooth, χωρίς να απαιτείται internet, κεντρικοί διακομιστές, αριθμοί τηλεφώνου ή email.

Το Bitchat είναι διαθέσιμο στο TestFlight σε beta δοκιμαστική έκδοση, ενώ ένα πλήρες white paper σχετικά με τη λειτουργία του είναι διαθέσιμο στο GitHub.

Σε μια ανάρτηση στο X την Κυριακή, ο Ντόρσεϊ το χαρακτήρισε ως ένα προσωπικό πείραμα σε «δίκτυα Bluetooth mesh, μοντέλα αναμετάδοσης και αποθήκευσης και προώθησης, μοντέλα κρυπτογράφησης μηνυμάτων και μερικά άλλα πράγματα».

Το Bitchat επιτρέπει την εφήμερη, κρυπτογραφημένη επικοινωνία μεταξύ κοντινών συσκευών. Καθώς οι χρήστες μετακινούνται στον φυσικό χώρο, τα τηλέφωνά τους σχηματίζουν τοπικά clusters Bluetooth και μεταβιβάζουν μηνύματα από συσκευή σε συσκευή, επιτρέποντάς τους να επικοινωνούν πέρα από την τυπική εμβέλεια — ακόμη και χωρίς WiFi ή υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας.

Ορισμένες συσκευές «γέφυρας» συνδέουν επικαλυπτόμενα clusters, επεκτείνοντας το πλέγμα σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Τα μηνύματα αποθηκεύονται μόνο στη συσκευή, εξαφανίζονται από προεπιλογή και δεν αγγίζουν ποτέ την κεντρική υποδομή — αντανακλώντας τη μακροχρόνια προσπάθεια του Ντόρσεϊ για επικοινωνία που προστατεύει την ιδιωτικότητα και είναι ανθεκτική στη λογοκρισία.

Η κυκλοφορία βασίζεται στην υποστήριξή του προς τις εταιρείες Damus και Bluesky και αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη προσπάθεια για αποκέντρωση όλων των τομέων, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έως τις πληρωμές.

Όπως και οι εφαρμογές που βασίζονται σε Bluetooth και χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2019 στο Χονγκ Κονγκ, το Bitchat έχει σχεδιαστεί για να συνεχίζει να λειτουργεί ακόμη και όταν το διαδίκτυο είναι μπλοκαρισμένο, προσφέροντας έναν τρόπο που δεν υπόκειται σε λογοκρισία για να παραμένετε συνδεδεμένοι κατά τη διάρκεια διακοπών, λοκντάουν ή για να μην είναι εφικτή η παρακολούθηση.

Η εφαρμογή υποστηρίζει επίσης προαιρετικές ομαδικές συνομιλίες, ή «δωμάτια», τα οποία μπορούν να ονομάζονται με hashtags και να προστατεύονται με κωδικούς πρόσβασης. Περιλαμβάνει λειτουργικότητα αποθήκευσης και προώθησης για την παράδοση μηνυμάτων σε χρήστες που είναι προσωρινά εκτός σύνδεσης.

Μια μελλοντική ενημέρωση θα προσθέσει το WiFi Direct για να αυξήσει την ταχύτητα και την εμβέλεια, προωθώντας ακόμη περισσότερο το όραμα του Ντόρσεϊ για επικοινωνία εκτός δικτύου.

my weekend project to learn about bluetooth mesh networks, relays and store and forward models, message encryption models, and a few other things. bitchat: bluetooth mesh chat...IRC vibes. TestFlight: https://t.co/P5zRRX0TB3

GitHub: https://t.co/Yphb3Izm0P pic.twitter.com/yxZxiMfMH2 — jack (@jack) July 6, 2025

Σε αντίθεση με τις mainstream πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το WhatsApp και το Messenger της Meta, που ανήκουν και έχουν δημιουργηθεί από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και βασίζονται σε προσωπικά δεδομένα, το Bitchat λειτουργεί εξ ολοκλήρου στη λογική του peer-to-peer χωρίς λογαριασμούς, χωρίς αναγνωριστικά και χωρίς συλλογή δεδομένων.

Ο όρος Peer-to-peer (P2P) αναφέρεται σε μια αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική δικτύου όπου όλοι οι συμμετέχοντες υπολογιστές, ή «peers», έχουν ίσες δυνατότητες και μπορούν να επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους χωρίς κεντρικό διακομιστή ή μεσάζοντα. Αυτή η κατανεμημένη δομή επιτρέπει την κοινή χρήση πόρων, όπως αρχεία, υπολογιστική ισχύς ή ακόμη και εύρος ζώνης, απευθείας μεταξύ των peers.

Πηγή: OT.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

