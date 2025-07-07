Το νέο όπλο της Κίνας: Ένα μικροσκοπικό drone που μοιάζει με κουνούπι

Τον περασμένο μήνα, το Εθνικό Πανεπιστήμιο Αμυντικής Τεχνολογίας της Κίνας παρουσίασε ένα νέο κατασκοπευτικό drone σχεδιασμένο να μοιάζει με κουνούπι, στην εμφάνιση, το μέγεθος και την κίνηση.

Μπορεί να μην φαίνεται τόσο εντυπωσιακό όσο τα μεγαλύτερα μη επανδρωμένα συστήματα που βλέπουμε να χρησιμοποιούνται στην Ουκρανία, ωστόσο, το μικροσκοπικό drone θεωρείται ότι σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί ειδικές επιχειρήσεις πίσω από τις γραμμές του εχθρού, όπου απαιτείται μεγάλη μυστικότητα.

«Ως drone για την επιτήρηση κτιρίων, ειδικά το εσωτερικό τους, μπορώ να φανταστώ ότι θα ήταν αρκετά χρήσιμο», δήλωσε στο Business Insider ο Χερμπ Λιν, ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο Διεθνούς Ασφάλειας και Συνεργασίας του Στάνφορντ.

Αλλά το μικρό του μέγεθος θα μπορούσε να περιορίσει τις χρήσεις του στο πεδίο της μάχης.

«Εάν είναι πραγματικό και τροφοδοτείται με συμβατικό τρόπο, η μακροζωία του στον αέρα θα περιοριστεί από την χωρητικότητα της μπαταρίας», σχολίασε ο ερευνητής. «Επίσης, είναι πολύ ελαφρύ και επομένως μπορεί να δεχθεί εύκολα να πληγεί από τον άνεμο. Αυτοί οι παράγοντες υποδηλώνουν ότι δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για επιτήρηση ευρείας περιοχής», εκτίμησε.

Chinese researchers have invented a game-changing mosquito-sized bionic robot. This can be used for info reconnaissance and other special tasks on the battlefield. pic.twitter.com/jEIl9GYsM1 — Li Zexin (@XH_Lee23) June 19, 2025

Γενικότερα τα drones είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα στους ισχυρούς ανέμους, τη βροχή, το χιόνι, το κρύο και την ομίχλη.

Και όσο μικρότερο είναι ένα drone, τόσο πιο ευάλωτο γίνεται σε αυτές τις συνθήκες, δήλωσε από την πλευρά του ο Σάμουελ Μπέντετ, σύμβουλος στο Κέντρο Ναυτικών Αναλύσεων και ειδικός σε drone. «Ακόμα και σε εσωτερικούς χώρους, μπορεί να υπάρχουν συνθήκες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοση αυτών των drone, όπως ακόμη και ένα ελαφρύ αεράκι, ο αέρας από ένα κλιματιστικό, ένα ανοιχτό παράθυρο ή άλλα εμπόδια».

Η επικοινωνία είναι ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη, συνέχισε ο Μπέντετ, καθώς το μέγεθος του drone σημαίνει ότι είναι απίθανο να είναι σε θέση να μεταφέρει πολύ προηγμένο εξοπλισμό.

«Ενώ είναι τεχνικά εφικτό να κατασκευαστεί ένα μικροσκοπικό UAV όπως αυτό που παρουσιάζουν οι Κινέζοι κατασκευαστές, η πραγματική του απόδοση είναι πιθανό να διαφέρει σημαντικά», είπε.

Άλλοι πάλι εκτιμούν ότι το νέο drone αποτελεί ένδειξη της συνεχούς ανάπτυξης και καινοτομίας της Κίνας στον τομέα.

Ο Μάικλ Χόροβιτς, ανώτερος συνεργάτης για την τεχνολογία και την καινοτομία στο Council on Foreign Relations, δήλωσε ότι το μικροσκοπικό drone δείχνει ότι «οι Κινέζοι ερευνητές θέλουν ιδιαίτερα να προωθήσουν την τεχνολογική καινοτομία στα drones».

Παραμένει βέβαια ασαφής μια σειρά ζητημάτων, όπως οι πραγματικές του δυνατότητες, πόσο γρήγορα θα μπορούσε η Κίνα να αναπτύξει την τεχνολογία ή για ποιο είδος αποστολών θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει, πρόσθεσε.

