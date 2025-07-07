Η Meta υπέρ του ελληνικού πλάνου για κοινή ψηφιακή ηλικία ενηλικίωσης

Τις ελληνικές θέσεις σχετικά με την θέσπιση ενιαίας ψηφιακής ηλικίας ενηλικίωσης υιοθετεί η Meta, η μητρική εταιρεία των Facebook, Instagram και WhatsApp, η οποία με δήλωσή της ανακοίνωσε ότι στηρίζει αυτές τις προτάσεις.

Στο non-paper που παρουσίασε πρόσφατα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, για την προστασία των ανηλίκων από τον εθισμό στο διαδίκτυο, το οποίο συνυπογράφουν η Γαλλία, η Ισπανία, η Δανία, η Κύπρος, η Σλοβενία και η Ιταλία, και στηρίζουν η Κροατία, η Σλοβακία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γερμανία και μερικώς η Σουηδία και η Ολλανδία, θέτει ως στόχους μεταξύ άλλων θέματα σχεδιασμού των ψηφιακών συστημάτων, την καθιέρωση μεθόδων επαλήθευσης ηλικίας (age verification) για την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και τον ορισμό της ψηφιακής ενηλικίωσης.

Το non-paper συντάχθηκε με πρωτοβουλία της Ελλάδας, και παρυσιάστηκε από τον κ. Παπαστεργίου στο Συμβούλιο των υπουργών Τηλεπικοινωνιών, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου, στο Λουξεμβούργο.

Πρόκειται για την πρώτη από τις μεγάλες εταιρίες τεχνολογίας που παίρνουν ξεκάθαρα θέση υπέρ τς προστασίας των ανηλίκων εκφράζοντας στήριξη στο ελληνικό σχέδιο που ως στόχο την προστασία των ανηλίκων από βλαβερό περιεχόμενο αλλά και από τον ψηφιακό εθισμό.

Η ελληνική πρόταση βασίζεται στην ιδέα του αυτόματου ψηφιακού ελέγχου της ηλικίας του νεαρού χρήστη, λύση που είναι ήδη ενσωματωμένη στην ελληνική εφαρμογή Kids Wallet, με τη Meta να δηλώνει πως αποδέχεται αυτό το μοντέλο επαλήθευσης της ηλικίας οριζόντια στην ΕΕ.

«Σήμερα ανακοινώνουμε την υποστήριξη σε μια Ηλικία Ψηφιακής Ενηλικίωσης, σύμφωνα με την οποία οι γονείς πρέπει να εγκρίνουν την πρόσβαση των νεότερων εφήβων τους σε ψηφιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πιστεύουμε ότι μια Ηλικία Ψηφιακής Ενηλικίωσης σε ολόκληρη την ΕΕ μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική λύση στην πρόκληση που αντιμετωπίζει ολόκληρος ο κλάδος, η οποία συνίσταται στη διασφάλιση ασφαλών, κατάλληλων για την ηλικία εμπειριών στο διαδίκτυο για τους εφήβους. Αυτό πρέπει να βασίζεται σε ορισμένες βασικές αρχές, όπως η γονική έγκριση και η συνέπεια σε διάφορες υπηρεσίες, καθώς και σε ένα ισχυρό μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας σε επίπεδο app store ή λειτουργικού συστήματος. Αυτή είναι μια ζωντανή συζήτηση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των νέων, και η Ελλάδα παίζει βασικό ρόλο στην προώθησή της», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκπρόσωπος της Μeta.

Παράλληλα, τονίζει ότι η Meta υποστηρίζει την θέσπιση της ενιαίας ψηφιακής ηλικίας ενηλικίωσης η οποία βασίζεται σε:

Γονική έγκριση λήψεων εφαρμογών από νεαρούς εφήβους

Συνέπεια σε ολόκληρο τον κλάδο, επομένως μια νέα διάταξη θα πρέπει να ισχύει για όλες τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,

Για να λειτουργήσει η ενιαία ψηφιακή ηλικία ενηλικίωσης, οι ισχυροί μηχανισμοί επαλήθευσης ηλικίας είναι κρίσιμοι.

Η υπεύθυνη δημόσιας πολιτικής της Meta για την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Μάλτα, Κλαούντια Τριβιλίνο, χαιρέτισε τον ρόλο που έχει αναλάβει η Ελλάδα στις διαβουλεύσεις που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τους τελευταίους μήνες, στις οποίες είχαν άμεση ανάμειξη τόσο ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, όσο και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και συνεργάτες του.

«Ως διευθύντρια Δημόσιας Πολιτικής για την Ελλάδα, χαίρομαι που η Ελλάδα διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη ζωτικής σημασίας συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και στη διαδικασία που οδηγεί στο ανεπίσημο έγγραφο “Προστασία των ανηλίκων από τις διαδικτυακές βλάβες και κινδύνους”. Υποστηρίζουμε την έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει υποχρεωτικά, ενσωματωμένα μέτρα επαλήθευσης ηλικίας στην ΕΕ και συνιστούμε να εφαρμοστεί ευρέως σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν οι έφηβοι, ώστε να διασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο διαδικτυακό περιβάλλον για όλους», αναφέρει η Κλ. Τριβιλίνο στην ανάρτησή της.

«Πριν μόλις έξι μήνες ανακοινώσαμε με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη την Εθνική Στρατηγική για την αντιμετώπιση του εθισμού των νέων στο διαδίκτυο, στην οποία καταφέραμε να δώσουμε ευρωπαϊκές διαστάσεις. Σύντομα θέσαμε σε λειτουργία το Kids Wallet με δυνατότητες γονικού ελέγχου και επαλήθευσης ηλικίας. Αναλάβαμε πρωτοβουλία και συντάξαμε non-paper που προωθεί μεταξύ άλλων τον ορισμό ενός ενιαίου ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης, καθώς και μεθόδων επιβεβαίωσης της ηλικίας. Οι πλατφόρμες να αντλούν δηλαδή την πραγματική ηλικία του χρήστη και να του προσφέρουν μόνο κατάλληλο, μη εθιστικό περιεχόμενο», τονίζει ο Δημήτρης Παπαστεργίου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, συμπληρώνοντας ότι: «Πολύ γρήγορα αυτή η πρόταση έλαβε τη στήριξη 13 κρατών-μελών, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι εντός του καλοκαιριού θα λειτουργήσει ένα ευρωπαϊκό mini wallet με δυνατότητα επαλήθευσης.

Και μόλις χθες είχαμε μια ακόμα εξαιρετικά αισιόδοξη είδηση, καθώς η META ανακοίνωσε τη στήριξή της στις πολιτικές που προωθεί η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η ψηφιακή ηλικία ενηλικίωσης. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στον τομέα αυτόν ακολουθεί τη σωστή προσέγγιση και συστρατεύεται πρώτος στην καθιέρωση της ψηφιακής ενηλικίωσης και της ηλικιακής επαλήθευσης, ανοίγοντας νέους δρόμους για μια εφαρμόσιμη ευρωπαϊκή πολιτική προστασίας των ανηλίκων στον ψηφιακό κόσμο και δείχνοντας το δρόμο στις εταιρίες τεχνολογίας. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνεργασίες και επιμονή, γιατί η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη».