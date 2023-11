Instagram: Λύτρωση ή μαρτύριο; - Βάζει τέλος στο «διαβάστηκε»

«Διαβάστηκε»: Μία λέξη, χιλιάδες συναισθήματα. Πόσες φορές δεν στείλαμε ένα μήνυμα στο Instagram και αυτό το «διαβάστηκε» έφερε αγωνία, χαρά, λύπη, απόρριψη.

«Με άφησε στο διαβάστηκε». Μια φράση που περικλείει μέσα της όλες τις διαδικτυακές χυλόπιτες! Αυτό δεν είναι –σίγουρα- ευχάριστο αλλά είναι τουλάχιστον ξεκάθαρο. Ο άνθρωπος το διάβασε, το κατανόησε και επέλεξε να μην απαντήσει. Και η έλλειψη μηνύματος –τα λέει ο σοφός λαός- είναι μήνυμα.

Το Instagram λοιπόν είναι εδώ για ‘σένα και ετοιμάζεται να καταργήσει την επιλογή του «διαβάστηκε».

Όπως ανακοίνωσαν οι Μαρκ Ζούκερμπεργκ και Άνταμ Μοσέρι μέσω των Broadcast Channels τους, θα υπάρχει η επιλογή να απενεργοποιείς το «διαβάστηκε».

Instagram will allow users to turn off read receipts on DMs. pic.twitter.com/b8qwXALjxg

— Pop Crave (@PopCrave) November 7, 2023