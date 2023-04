FBI: Γιατί δεν πρέπει να φορτίζετε το κινητό σας σε δημόσιους χώρους

Το FBI εξέδωσε προειδοποίηση σε όλον τον κόσμο που χρησιμοποιεί δημόσιους φορτιστές για τις φορητές συσκευές του. Η προειδοποίηση αφορά ειδικά τους κατόχους smartphone και tablet, είτε είναι Android ή iOS συσκευές -δεν παίζει κανέναν ρόλο- καθώς όπως αναφέρει, οι επιτήδειοι έχουν καταφέρει να καταλάβουν δημόσιους φορτιστές και έτσι να μολύνουν τις συσκευές με κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να δώσει στους χάκερ πρόσβαση στο τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σας.

Αυτή η μέθοδος παραβίασης λέγεται "juice jacking" και αποτελεί έναν θεωρητικό τρόπο παραβίασης συσκευών όπως smartphones, tablets και laptops που χρησιμοποιούν το ίδιο καλώδιο για μεταφορά δεδομένων όπως ένα απλό USB ή USB-C. Αυτό συνήθως συμβαίνει σε σημεία όπου υπάρχουν δημόσιοι σταθμοί φόρτισης, όπως σε αεροδρόμια, εμπορικά κέντρα και καφετέριες. Στόχος τέτοιων επιθέσεων είναι η υποκλοπή ευαίσθητων δεδομένων, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχουν αναφερθεί επιβεβαιωμένες περιπτώσεις "juice jacking", πέραν διαφόρων ερευνητικών προσπαθειών.

Το FBI μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter συμβουλεύει τους χρήστες γράφοντας τα εξής:

"Αποφύγετε τη χρήση δωρεάν σταθμών φόρτισης σε αεροδρόμια, ξενοδοχεία ή εμπορικά κέντρα. Οι κακοποιοί έχουν βρει τρόπους να χρησιμοποιούν τις δημόσιες θύρες USB για να εισάγουν κακόβουλο λογισμικό και λογισμικό παρακολούθησης σε συσκευές. Να έχετε μαζί σας το δικό σας φορτιστή και καλώδιο USB και να χρησιμοποιείτε αντί αυτού μια πρίζα."

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T

— FBI Denver (@FBIDenver) April 6, 2023