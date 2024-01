Elon Musk: Επιτυχής εμφύτευση του chip εγκεφάλου της Neuralink σε άνθρωπο

Σε μία ιστορική ανακοίνωση για το μέλλον των εγκεφαλικών εμφυτευμάτων προχώρησε ο Elon Musk, καθώς έκανε γνωστό ότι έγινε με επιτυχία η πρώτη εμφύτευση εγκεφαλικού εμφυτεύματος chip της εταιρίας Neuralink σε άνθρωπο.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024