Cloud coffee: Ο καφές που έχει γίνει viral στο Tik Tok

Το καλοκαίρι πλησιάζει και μαζί του φέρνει νέες, δροσερές εμμονές στα social media. Η τελευταία; Λέγεται cloud coffee και υπόσχεται να κάνει το πρωινό σου πιο εξωτικό απ’ ό,τι ποτέ φανταζόσουν.

Η συνταγή ξεκίνησε από την TikToker Κάρλι Σίμον και έγινε viral πριν καν καταλάβουμε τι είναι. Χιλιάδες χρήστες το έχουν ήδη δοκιμάσει και ορκίζονται ότι είναι ο πιο δροσιστικός καφές για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.

Το μυστικό κρύβεται στο νερό καρύδας αντί για το κλασικό νερό της βρύσης. Πώς φτιάχνεται ο cloud coffee;

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ρίξετε ένα σφηνάκι εσπρέσο πάνω σε πάγο, να προσθέσετε νερό καρύδας και να συμπληρώσετε με λίγο κρεμώδες γάλα καρύδας ή όποιο φυτικό γάλα προτιμάτε.

Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και ζωικό, αλλά τότε ίσως γίνει πιο βαρύ, λένε οι Tiktoker που το έχουν δοκιμάσει.

Άλλοι προσθέτουν κρέμα γάλακτος ή ακόμα και σιρόπι βανίλιας για έξτρα γεύση. Και όπως λένε, αυτό το ρόφημα δεν είναι απλώς νόστιμο – μπορεί να είναι και θρεπτικό.

Τα οφέλη του cloud coffee

«Αυτή η εκδοχή είναι βασικά ένα Americano, αλλά με νερό καρύδας που έχει αντικαταστήσει το κανονικό νερό, δίνοντάς του μια τροπική, ενισχυμένη με θρεπτικά συστατικά πινελιά», εξηγεί στη The Post η Mackenzie Burgess, διαιτολόγος-διατροφολόγος και υπεύθυνη συνταγών για το blog Cheerful Choices.

«Η ανάμειξη του καφέ με νερό καρύδας μπορεί να τον κάνει λίγο πιο ενυδατικό χάρη στην περιεκτικότητα του νερού καρύδας σε ηλεκτρολύτες. Συνολικά, αν σας αρέσει η γεύση, είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να βάλετε μερικά επιπλέον θρεπτικά συστατικά στο πρωινό σας ρόφημα», προσθέτει.

Δεδομένου ότι πολλοί δεν παίρνουν αρκετούς ηλεκτρολύτες, ο cloud coffee θα μπορούσε να είναι ένας καλός τρόπος για να τους συμπληρώσουν μέσα στην ημέρα.

«Το νερό καρύδας προσθέτει ηλεκτρολύτες που βοηθούν στην ενυδάτωση, μαζί με αντιοξειδωτικά που υποστηρίζουν την υγεία του ανοσοποιητικού συστήματος και βοηθούν το σώμα να καταπολεμήσει το οξειδωτικό στρες. Είναι επίσης μια πιο ελαφριά, πιο ενυδατική εναλλακτική λύση σε σχέση με τις κρέμες που μπορεί να χρησιμοποιείτε καθημερινά για τον αφρώδη καφέ σας», εξηγεί η Burgess.

Πηγή: vita.gr

