Κι όμως τα 7000 βήματα μπορούν να ''νικήσουν'' τον καρκίνο

Το περπάτημα είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και αποτελεσματικές ασκήσεις, που μπορούν να κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Στον σύγχρονο κόσμο που οι πολλοί κάθονται για ώρες σε μία καρέκλα, μπροστά από έναν υπολογιστή ή αργότερα σε έναν καναπέ μπροστά από το Netflix, η ανάγκη για κίνηση είναι επιτακτική για την υγεία.

Σύμφωνα με σχετικά έρευνα, μάλιστα, που δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό JAMA, όσο περισσότερα βήματα κάνετε κάθε μέρα, τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος να αναπτύξετε έως και 13 διαφορετικούς τύπους καρκίνου.

Στην εποχή μας, η υπερβολική καθιστική ζωή αυξάνει τον κίνδυνο πολλών σοβαρών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου, ενώ οι ερευνητές αναφέρουν ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο η φυσική αδράνεια κοστίζει περίπου 7,4 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως και βέβαια το πιο σημαντικό – κοστίζει ανθρώπινες ζωές.

Περπάτημα και καρκίνος

Μία σειρά ερευνών, εδώ και κάποια χρόνια, δείχνει ότι η τακτική φυσική δραστηριότητα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Τα νέα ευρήματα από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ενισχύουν ακόμη περισσότερο αυτήν την ιδέα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, που περιλάμβανε πάνω από 85.000 άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οφέλη από το περπάτημα άρχισαν να εμφανίζονται γύρω στα 5.000 βήματα την ημέρα, ενώ κάτω από αυτό το όριο δεν φαινόταν να προσφέρεται μεγάλη προστασία.

Στη εν λόγω έρευνα, οι συμμετέχοντες φορούσαν συσκευές παρακολούθησης δραστηριότητας που μέτρησαν τόσο την ποσότητα όσο και την ένταση της καθημερινής τους κίνησης.

Στον μέσο όρο, οι μελετητές ακολούθησαν τους συμμετέχοντες για έξι χρόνια και διαπίστωσαν ένα σαφές μοτίβο, με βάση το οποίο τα περισσότερα βήματα σήμαιναν μικρότερο κίνδυνο καρκίνου, ανεξάρτητα από την ταχύτητα με την οποία περπατούσαν οι συμμετέχοντες.

Ποιος είναι ο «μαγικός» αριθμός;

Στα 7.000 βήματα, ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου μειώθηκε κατά 11%, ενώ στα 9.000 βήματα, μειώθηκε κατά 16%. Πέρα από τα 9.000 βήματα, όμως, τα οφέλη σταμάτησαν να αυξάνονται, με τη διαφορά στη μείωση του κινδύνου να γίνεται αμελητέα και να παρουσιάζει μικρές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Τα παραπάνω συμπεράσματα επιβεβαιώνουν πόσο καλό κάνει το περπάτημα, ένας είδος άσκησης, που είναι απλό και εύκολο, που μπορεί να γίνει σε καθημερινή βάση, συνδυασμένο ακόμη και με άλλες δραστηριότητες, όπως το να ακούμε μουσική ή να πηγαίνουμε βόλτα τον σκύλο μας. Τα οφέλη δεν είναι μόνο γενικά για τη συνολική μας υγεία, αλλά φαίνεται να συμβάλλουν σε έναν βαθμό και στην πρόληψη του καρκίνου.

Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα της έρευνας προσαρμόστηκαν με βάση δημογραφικούς δείκτες, δείκτες μάζας σώματος (BMI) και άλλους παράγοντες τρόπου ζωής, όπως είναι για παράδειγμα το κάπνισμα, υποδεικνύοντας ότι τα καθημερινά βήματα του κάθε ατόμου πράγματι έπαιζαν σημαντικό ρόλο στις αλλαγές που συσχετίζονταν με την προστασία από τον καρκίνο.

Επίσης, αναλύθηκε η ένταση του περπατήματος και οι ερευνητές συμπέραναν ότι το γρήγορο περπάτημα συνδεόταν με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Ωστόσο, όταν λήφθηκε υπόψη η συνολική φυσική δραστηριότητα, η ταχύτητα του περπατήματος δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφορά. Με άλλα λόγια, είναι η συνολική ποσότητα περπατήματος που μετράει περισσότερο και όχι το πόσο γρήγορο είναι αυτό.

Στην έρευνα φάνηκε ακόμη ότι η αντικατάσταση του χρόνου που κάποιος καθόταν με ελαφριά ή μέτρια δραστηριότητα μείωνε τον κίνδυνο καρκίνου, όμως η αντικατάσταση της ελαφριάς δραστηριότητας με μέτρια δραστηριότητα δεν προσέφερε επιπλέον οφέλη. Αυτό μας δείχνει ότι η απλή αύξηση της κίνησης, με οποιοδήποτε ρυθμό, είναι αυτό που μετράει πιο πολύ.

Από ποιους καρκίνους προστατεύει

Οι ερευνητές εξέτασαν 13 συγκεκριμένους τύπους καρκίνου, όπως ο καρκίνος του οισοφάγου, του ήπατος, των πνευμόνων, των νεφρών, του στομάχου, του ενδομητρίου, η λευχαιμία, το μυέλωμα, ο καρκίνος του παχέος εντέρου, του κεφαλιού και του λαιμού, του ορθού, της ουροδόχου κύστης και του μαστού.

Κατά τη διάρκεια των έξι ετών παρακολούθησης, περίπου το 3% των συμμετεχόντων ανέπτυξαν έναν από αυτούς τους τύπους καρκίνου. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι καρκίνου στους άνδρες ήταν ο καρκίνος του παχέος εντέρου, του ορθού και των πνευμόνων, ενώ στις γυναίκες ήταν ο καρκίνος του μαστού, του παχέος εντέρου, του ενδομητρίου και των πνευμόνων.

Τα υψηλότερα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας συνδέθηκαν πιο έντονα με τη μείωση του κινδύνου έξι καρκίνων: του στομάχου, της ουροδόχου κύστης, του ήπατος, του ενδομητρίου, των πνευμόνων και του κεφαλιού και του λαιμού.

