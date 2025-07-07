Το γλυκό της ημέρας: Τιραμισού φράουλα

Υλικά

250 γρ. φρέσκες φράουλες

125 γρ. ζάχαρη

4 κ. σ. λικέρ φράουλα

300 ml παχύρρευστη κρέμα γάλακτος

4 κ. σ. ζάχαρη άχνη

1/2 κ. γλ. κανέλα τριμμένη

250 γρ. μασκαρπόνε

100 γρ. μπισκότα σαβαγιάρ

1 πρέζα ζάχαρη με κανέλα, για διακόσμηση

Εκτέλεση

Κρατήστε μερικές φράουλες για γαρνίρισμα.

Κόψτε τις υπόλοιπες φράουλες σε μικρά κομμάτια και προσθέστε τις σε μια κατσαρόλα με τη ζάχαρη.

Ανακατέψτε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Αφήστε τη να σιγοβράσει.

Εντωμεταξύ, χτυπήστε την κρέμα γάλακτος με τη ζάχαρη άχνη και την αλεσμένη κανέλα μέχρι να αποκτήσει μαλακή υφή. Στη συνέχεια προσθέστε το μασκαρπόνε και το μισό λικέρ και συνεχίστε το χτύπημα για ένα λεπτό μέχρι να αναμειχθεί το μασκαρπόνε με την κρέμα.

Αφαιρέστε το μείγμα φράουλας από τη φωτιά και πολτοποιήστε ελαφρά με ένα ραβδομπλέντερ.

Ανακατέψτε το υπόλοιπο λικέρ στη σάλτσα φράουλας. Σουρώστε τη σάλτσα, κρατώντας χωριστά το υγρό και τον πολτό των φρούτων.

Για τη συναρμολόγηση, βουτήξτε γρήγορα κάθε μπισκότο σαβουαγιάρ στη ζεστή σάλτσα φράουλας και τοποθετήστε το σε μία στρώση στη βάση ενός πυρέξ. Απλώστε τον πολτό φρούτων που κρατήσατε πάνω από την πρώτη στρώση μπισκότων.

Καλύψτε με τη μισή κρέμα μασκαρπόνε και απλώστε την ομοιόμορφα.

Βουτήξτε τα υπόλοιπα μπισκότα στη σάλτσα και τοποθετήστε τα πάνω από την κρέμα. Απλώστε την υπόλοιπη κρέμα μασκαρπόνε πάνω από τη δεύτερη στρώση.

Πασπαλίστε με ζάχαρη κανέλας και διακοσμήστε με τις φράουλες που κρατήσατε. Περιχύστε την κορυφή με λίγο από το υπόλοιπο σιρόπι φράουλας.

Βάλτε το γλυκό στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες ή κατά προτίμηση όλη τη νύχτα.

Πηγή: newsbeast.gr

