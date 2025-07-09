Το γλυκό της ημέρας: Μπάρες κερασόπιτας
κερασόπιτα, κεράσια, αλεύρι
clock 12:09 | 09/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά

1 φλ. τσαγιού ανάλατο βούτυρο, μαλακωμένο

2 φλ. τσαγιού κρυσταλλική ζάχαρη

4 αυγά

1 κ. γλ. εκχύλισμα βανίλιας

1/4 κ. γλ. εκχύλισμα αμυγδάλου

3 φλ. τσαγιού αλεύρι για όλες τις χρήσεις

600 γρ. μαρμελάδα κεράσι

Για το γλάσο (προαιρετικά):

1 φλ. τσαγιού ζάχαρη άχνη

1/2 κ. γλ. εκχύλισμα βανίλιας

1/2 κ. γλ. εκχύλισμα αμυγδάλου

2 κ. σ. γάλα

Εκτέλεση

Προθερμάνετε το φούρνο στους 180 βαθμούς και στρώστε μία λαδόκολλα σε μια μεγάλη φόρμα για κέικ.

Ανακατέψτε το βούτυρο με τη ζάχαρη. Προσθέστε τα αυγά και χτυπήστε καλά. Προσθέστε και ανακατέψτε τα εκχυλίσματα βανίλιας και αμυγδάλου.

Σε ένα ξεχωριστό μπολ ανακατέψτε το αλεύρι και το αλάτι. Προσθέστε το μείγμα αλευριού στο μείγμα βουτύρου και ζάχαρης και ανακατέψτε μέχρι να ενωθούν τα υλικά.

Απλώστε 3 φλιτζάνια από το μείγμα στον πάτο της φόρμας. Τοποθετήστε από πάνω τη μαρμελάδα και απλώστε ομοιόμορφα στο μείγμα.

Ρίξτε κουταλιές από το υπόλοιπο μείγμα όσο πιο ομοιόμορφα μπορείτε από πάνω μέχρι να χρησιμοποιηθεί όλο το μείγμα.

Ψήστε για 30- 35 λεπτά ή μέχρι μια οδοντογλυφίδα να βγει καθαρή.

Αφήστε να κρυώσει καλά.

Χτυπήστε τα υλικά για το γλάσο και περιχύστε τις μπάρες που έχουν κρυώσει.

Πηγή: newsbeast.gr

