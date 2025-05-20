Τα αντικείμενα που φέρνουν ενεργειακή ισορροπία στο σπίτι

Σύμφωνα με το Φενγκ Σούι, η ενέργεια μέσα στο σπίτι δεν σταματά ποτέ να ρέει. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι είναι πάντα καθαρή ή ελεύθερη.

Οι συναισθηματικές καταστάσεις των ανθρώπων, τα αντικείμενα, τα σχήματα και οι χρωματισμοί μπορούν να ενισχύσουν ή να παρεμποδίσουν τη ροή της. Όταν η ενέργεια «μπλοκάρεται», αυτό μπορεί να έχει επίδραση στη διάθεση, την υγεία και τις σχέσεις όσων ζουν στον χώρο.

Η φιλοσοφία του Φενγκ Σούι υποστηρίζει ότι ορισμένα αντικείμενα έχουν τη δύναμη να αποκαθιστούν την κυκλοφορία της θετικής ενέργειας, να μειώνουν τις αρνητικές δονήσεις και να ενισχύουν τη σύνδεση με τον εαυτό και τους άλλους.

Η Selena Summers, συγγραφέας του βιβλίου Feng Shui in Practice, εξηγεί πώς λειτουργούν μερικά από τα πιο χρήσιμα αντικείμενα που μπορούμε να έχουμε στο σπίτι:

1. Πολυέλαιος για να επέκταση της ενέργειας

Ένας πολυέλαιος, ειδικά με κρυστάλλους και σωστό φωτισμό, σε σημεία του σπιτιού με χαμηλό φως, όπως είναι οι διάδρομοι, βοηθά να μην κόβεται η ροή της ενέργειας. Όταν ο φωτισμός είναι φτωχός, περιορίζεται η δημιουργικότητα, η επικοινωνία και η αίσθηση ευημερίας. Ο πολυέλαιος λειτουργεί σαν ενισχυτής του "τσι", δίνοντας νέα ζωντάνια στο σημείο.

2. Φυτά που κατευθύνουν τη ροή

Τα φυτά με στρογγυλά φύλλα που μεγαλώνουν προς τα πάνω θεωρούνται πως επηρεάζουν θετικά. «Τοποθετημένο κάτω από μια σκάλα, το φύλλωμα βοηθά την υγιή ζωτική ενέργεια να ανέβει στον επόμενο όροφο», λέει η Summers. Η χρήση φυτών σε εσωτερικούς χώρους που έχουν μετατραπεί σε γραφείο, όπως ένα υπνοδωμάτιο ή μια γωνιά του σαλονιού, βοηθά στη διατήρηση της ισορροπίας σε περιβάλλοντα πνευματικής έντασης.

3.Μελωδός για εναρμόνιση

Οι μελωδοί﻿, όταν τοποθετούνται σε σημεία του σπιτιού που φυσάει, όπως παράθυρα ή μπαλκόνια, ενεργοποιούν την ενέργεια μέσω του ήχου. Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι η κίνηση: χωρίς αέρα, δεν λειτουργούν. «Οι ήχοι που παράγουν καθαρίζουν την ατμόσφαιρα του σπιτιού», σημειώνει η Summers. Στην ίδια λογική, λειτουργούν και τα ρολόγια με κούκο, τα μόμπιλε από μέταλλο ή ξύλο και οι ανεμιστήρες οροφής.

4.Πηγή που δρα συμπληρωματικά

Ένα μικρό σιντριβάνι, ειδικά σε χώρους συγκέντρωσης όπως το σαλόνι, ενισχύει τη ροή της ενέργειας και ξεκλειδώνει τη δυναμική του σπιτιού. Ο ήχος του νερού όχι μόνο ηρεμεί αλλά, σύμφωνα με το Φενγκ Σούι, ενδυναμώνει τις ανθρώπινες σχέσεις και βοηθά στην αποδοχή των αλλαγών.

«Το νερό βελτιώνει τις συνδέσεις, ανανεώνει τη διάθεση και διευρύνει την ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές», λέει η Summers. Η επιλογή του σιντριβανιού καλό είναι να βασίζεται στη διαίσθηση του καθενός, καθώς η εσωτερική καθοδήγηση θεωρείται βασική στο Φενγκ Σούι.

5.Βαριά αντικείμενα για σταθεροποίηση

Όταν η ενέργεια μέσα στο σπίτι δείχνει ασταθής, γρήγορη ή ενοχλητικά μεταβλητή, τα βαριά αντικείμενα μπορούν να προσφέρουν γείωση. Παραβάν, πέτρες, βάζα ή γλυπτά από σταθερά υλικά όπως ξύλο ή σκυρόδεμα λειτουργούν ως σταθεροποιητές.

«Αν η εξώπορτα είναι πολύ μεγάλη, τοποθετήστε από ένα ψηλό βάζο ή γλυπτό σε κάθε πλευρά. Αυτό αποτρέπει τους κατοίκους από το να γίνουν ανυπόμονοι ή ανήσυχοι», εξηγεί η Summers. Όταν η ενέργεια σταθεροποιείται, η καθημερινότητα γίνεται πιο ήρεμη και οι άνθρωποι λιγότερο επιρρεπείς σε συγκρούσεις και ατυχίες.

Το Φενγκ Σούι δεν υπόσχεται θαύματα, αλλά προσφέρει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να νιώσουμε πιο συντονισμένοι με τον χώρο μας και να ενισχύσουμε την καθημερινή μας ισορροπία με τρόπο ήπιο, φυσικό και αισθητικά ευχάριστο.

Πηγή: bovary.gr

