Το πιο δύσκολο πράγμα στον έρωτα δεν είναι η επιθυμία – είναι η διάρκεια

Η αρχή ενός έρωτα είναι σχεδόν πάντα εντυπωσιακή. Υπάρχει ένταση, προσμονή, αδημονία. Κοιτάς το κινητό κάθε πέντε λεπτά, θυμάσαι κάθε λέξη που ειπώθηκε, μετράς ώρες και όχι μέρες μέχρι να ξαναδείς τον άλλον. Είναι μια κατάσταση που μοιάζει να τρέφεται από τη φωτιά της επιθυμίας. Όμως αν ρωτήσεις ανθρώπους που αγαπήθηκαν για χρόνια, σπάνια θα σου πουν ότι το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν να ερωτευτούν. Το δύσκολο ήταν να μείνουν. Να αντέξουν τις καθυστερήσεις, τις παρεξηγήσεις, τις διαφορετικές φάσεις της ζωής, τις στιγμές που ο ενθουσιασμός δεν ήταν πρωταγωνιστής. Η διάρκεια δεν χτίζεται με τα ίδια υλικά που χτίζεται η αρχική έλξη. Ο έρωτας ξεκινά από το συναίσθημα, αλλά μεγαλώνει μέσα από δεξιότητες που συχνά υποτιμάμε. Και μία από τις σημαντικότερες είναι η υπομονή.

Η υπομονή δεν είναι έλλειψη πάθους

Συχνά θεωρούμε ότι η υπομονή είναι κάτι ψυχρό, σχεδόν βαρετό. Σαν να περιμένεις αμίλητος σε μια στάση λεωφορείου. Στις σχέσεις όμως η υπομονή δεν είναι παθητικότητα. Είναι η ικανότητα να παραμένεις συναισθηματικά παρών όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται με τον ρυθμό που θα ήθελες. Το πάθος θέλει το τώρα. Η υπομονή αντέχει το αργότερα. Το ένα ζητά άμεση ικανοποίηση, το άλλο εμπιστεύεται τη διαδικασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι η επιθυμία χάνεται. Αντίθετα, σε πολλές περιπτώσεις γίνεται πιο βαθιά. Όταν υπάρχει εμπιστοσύνη, η αναμονή δεν μοιάζει με τιμωρία αλλά με μέρος της διαδρομής. Ο άνθρωπος που αγαπά πραγματικά δεν περιμένει επειδή δεν έχει άλλη επιλογή. Περιμένει επειδή πιστεύει ότι κάτι πολύτιμο αξίζει τον χρόνο που χρειάζεται για να ανθίσει.

Η φιλία είναι ο κρυφός μηχανισμός της διάρκειας

Η ερωτική έλξη μπορεί να εμφανιστεί μέσα σε λίγα λεπτά. Η φιλία χρειάζεται μήνες και χρόνια. Κι όμως, εκεί κρύβεται μεγάλο μέρος της αντοχής μιας σχέσης. Όσο περνά ο καιρός, οι κοινές εμπειρίες, οι μικρές καθημερινές συνήθειες, οι συζητήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με τον έρωτα, γίνονται το πραγματικό θεμέλιο. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά ζευγάρια που παραμένουν κοντά για δεκαετίες μιλούν περισσότερο για συντροφικότητα παρά για πεταλούδες στο στομάχι. Αυτό δεν σημαίνει ότι η σπίθα εξαφανίζεται. Σημαίνει ότι αποκτά ρίζες. Η αγάπη παύει να εξαρτάται από τις κορυφές και αντέχει καλύτερα τις κοιλάδες. Όταν βλέπεις τον σύντροφό σου μόνο ως αντικείμενο επιθυμίας, η σχέση κινδυνεύει να εξαντληθεί. Όταν τον βλέπεις και ως φίλο, αποκτά μεγαλύτερο βάθος και διάρκεια.

Οι σχέσεις χάνονται συχνά από τη βιασύνη

Πολλές σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Τελειώνουν επειδή κάποιος αντέδρασε βιαστικά. Μια παρεξήγηση που δεν εξηγήθηκε ποτέ, μια κουβέντα που ειπώθηκε πάνω στον θυμό, μια σιωπή που κράτησε περισσότερο από όσο έπρεπε. Η υπομονή λειτουργεί σαν φίλτρο ανάμεσα στο συναίσθημα και στην πράξη. Σου δίνει χρόνο να καταλάβεις τι πραγματικά συμβαίνει πριν πάρεις αποφάσεις. Δεν σημαίνει ότι ανέχεσαι τα πάντα. Υπάρχουν συμπεριφορές που δεν δικαιολογούνται και σχέσεις που δεν αξίζει να συνεχίζονται. Η υγιής υπομονή δεν είναι αυτοθυσία. Είναι διάκριση. Είναι η ικανότητα να ξεχωρίζεις μια δύσκολη στιγμή από ένα πραγματικά αδιέξοδο μονοπάτι. Οι ώριμες σχέσεις δεν είναι αυτές χωρίς προβλήματα. Είναι αυτές όπου οι άνθρωποι δεν πανικοβάλλονται κάθε φορά που εμφανίζεται ένα σύννεφο.

Ίσως τελικά ο μεγάλος έρωτας να μην είναι αυτός που καίει πιο δυνατά, αλλά αυτός που αντέχει περισσότερο. Εκείνος που δεν τρομάζει όταν οι ρυθμοί πέφτουν, όταν η ζωή γεμίζει υποχρεώσεις, όταν η καθημερινότητα διεκδικεί χώρο. Η διάρκεια δεν γεννιέται από τη βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά. Γεννιέται από την επιλογή να συνεχίζεις να επενδύεις σε έναν άνθρωπο ακόμη και όταν δεν υπάρχουν εγγυήσεις. Κι αυτό απαιτεί κάτι πολύ πιο σπάνιο από την επιθυμία. Απαιτεί εμπιστοσύνη, γενναιοδωρία και τη σοφία να καταλαβαίνεις ότι ορισμένα από τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή δεν εμφανίζονται αμέσως. Χρειάζονται χρόνο για να γίνουν πραγματικά δικά σου.

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