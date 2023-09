Τα πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις πότε στο σεξ!

Δεν υπάρχουν αυστηροί και συγκεκριμένοι κανόνες στο σεξ. Εφόσον μιλάμε με όρους συναίνεσης, τα πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις στο σεξ, εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από εσένα και τον σύντροφό σου. Αν, ωστόσο, αναζητάς τρόπους για να διεκδικήσεις το δικαίωμα σου στην σεξουαλική απόλαυση και απελευθέρωση, οι παρακάτω συμβουλές μπορούν να αποτελέσουν μια εξαιρετική αρχή.

1. Να μην θεωρείς την ικανοποίησή σου κορυφαία προτεραιότητα

Ο 21ος αιώνας μας έχει ευλογήσει με τεχνολογικά θαύματα, που διευκολύνουν την πολυάσχολη καθημερινότητα μας. Ταυτόχρονα, όλο και περισσότεροι αναγνωρίζουν ότι οι γυναίκες πρέπει να διασκεδάζουν κατά τη διάρκεια του σεξ, όσο και οι άνδρες. Παρόλο που το να πιστέψεις ότι το δικαίωμα για σεξουαλική απόλαυση σού ανήκει, μπορεί να είναι μια διαδικασία, μην αφήσεις κανέναν (συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σου) να σε πείσει για το αντίθετο.

2. Να μην πιέζεσαι

Εάν σκέφτεσαι, «Lol, με τίποτα», κάθε φορά που σου προτείνουν κάτι που δεν θέλεις να κάνεις, δεν είναι κακό. Δεν χρειάζεται να δοκιμάζεις τα πάντα, για να ξέρεις ότι δεν σου αρέσουν. Ούτε για να αποδείξεις ότι είσαι καλή, σεξουαλική σύντροφος. Ειδικά εάν κάτι σε κάνει να νιώθεις άβολα. When you know, you know.

3. Να νιώθεις άσχημα για τα sex toys που έχεις ή δεν έχεις

Είτε το συρτάρι σου είναι γεμάτο από sex toys, είτε δεν έχεις πότε χρησιμοποιήσει ένα, είσαι ΟΚ. Μερικές φορές οι άνθρωποι εκφοβίζονται ή πιστεύουν ότι ένα sex toy τους αντικαθιστά, αλλά ελπίζουμε ότι η πραγματική ουσία των sex toys (διασκεδαστικός πειραματισμός) μετριάζει αυτές τις ανησυχίες. Φυσικά, δεν είσαι καθόλου βαρετή, αν κατά τη διάρκεια του σεξ δεν θέλεις gadget που δονούνται, σφυρίζουν ή φωσφορίζουν στο σκοτάδι.

4. Να μην νιώθεις αμήχανα αν κάτι που κάνεις δεν λειτουργεί για τον σύντροφό σου

Συμβαίνει! Σε αυτές περιπτώσεις, απλά αντίστρεψε τους ρόλους. Πιθανότατα δεν διώχνεις αυτόματα κάποιον από το κρεβάτι σου, εάν χρειάζεται λίγη καθοδήγηση. Απλά κάνε τις απαραίτητες προσαρμογές και προχώρα.

5. Να μην ντρέπεσαι για το πώς ακούγεσαι ή δείχνεις

Ιδανικά, θα πρέπει και οι δύο να περνάτε τόσο καλά, που δεν αποδέχεστε μόνο αυτές τις εκφράσεις, αλλά τις βρίσκετε και τρελά σέξι.

6. Να μην ντρέπεσαι για τις σεξουαλικές σου προτιμήσεις

Θέλεις αυτ@ που θέλεις, τελεία. Όλοι θα πρέπει να μπορούν να ακολουθήσουν την καρδιά και το σώμα τους.

7. Να νιώθεις άσχημα για κάτι αστείο που σκέφτηκες

Εφόσον δεν πληγώνονται τα αισθήματα κανενός, το γέλιο κατά τη διάρκεια του σεξ μπορεί να απαλύνει οποιαδήποτε αδεξιότητα, να σας κάνει να νιώσετε πιο κοντά ο ένας στον άλλο και να μετατραπεί σε μια πολύ γλυκιά ανάμνηση.

8. Να μην κρύβεις ποτέ τα «ελαττώματά» σου

Είναι εύκολο να ανησυχείς για το ότι δεν ανταποκρίνεσαι σε ανέφικτα πρότυπα ομορφιάς. Ακόμα κι αν κάνεις σεξ με έναν Άδωνι ή μια Αφροδίτη, η αυτοπεποίθηση είναι πραγματικά ένα από τα πιο ελκυστικά πράγματα που υπάρχουν εκεί έξω. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που βρίσκεις σέξι στον εαυτό σου.

9. Να μην νιώθεις άσχημα που δεν έφτασες σε οργασμό

Οι οργασμοί είναι ένα περίεργο πράγμα για πολλές γυναίκες. Μερικές φορές θα φτάσεις, άλλες όχι, και άλλες φορές μπορεί να χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ζήτημα, δεν πρέπει να σε ενδιαφέρει. Είναι σίγουρα κάτι στο οποίο μπορείς να δουλέψεις, είτε μέσω πειραματισμού, είτε με τη βοήθεια ενός γυναικολόγου. Αλλά κατά τη διάρκεια του σεξ, το να κατηγορείς τον εαυτό σου δεν θα βγάλει πουθενά.

10. Να μην ντρέπεσαι να ζητήσεις ακριβώς αυτό που θέλεις

Ίσως είναι μια συγκεκριμένη στάση, είδος διέγερσης ή ακόμα και ένα είδος δονητή. Ανεξάρτητα από το τι είναι, το να γνωρίζεις ακριβώς τι χρειάζεσαι για να φτάσεις σε οργασμό θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα απελευθερωτικό και υπέροχο.

