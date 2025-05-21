Έκθεση ζωγραφικής από τους μικρούς καλλιτέχνες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου

Την ερχόμενη Παρασκευή 23 Μαΐου, στις 18:00, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής των μαθητών και μαθητριών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου, με τίτλο «Μια ζωγραφιά που έγινε Ηλιαχτίδα», υπό την αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου.

Περισσότεροι από 200 μαθητές και μαθήτριες συμμετέχουν ενεργά σε αυτή τη μοναδική πρωτοβουλία, παρουσιάζοντας τα έργα τους που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος των Εικαστικών, με θέμα τα «Πορτρέτα».

Οι ζωγραφιές θα είναι διαθέσιμες προς πώληση και όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του Παγκρήτιου Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασία "Ηλιαχτίδα", στηρίζοντας το πολύτιμο έργο του.

Η εκδήλωση των εγκαινίων θα φιλοξενηθεί στον προαύλιο χώρο του σχολείου, σε ένα εορταστικό κλίμα, με πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους: κεράσματα, μουσική, παιχνίδια, ξυλοπόδαρους και άλλες διαδραστικές δράσεις που θα χαρίσουν χαμόγελα σε όλους τους επισκέπτες.

Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί Χάρης Μαργαρίτης και Όλγα Μαρή που βοήθησαν τα παιδιά να μετατρέψουν τη δημιουργικότητα τους σε μία πράξη αγάπης και αλληλεγγύης.

Ωράριο επισκεψιμότητας έκθεσης:

26 έως 30 Μαΐου, από τις 13:15 έως τις 16:00

