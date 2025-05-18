Τέμπη: Τετ α τετ Χαρίτση-Κωνσταντοπούλου ενόψει της κατάθεσης αιτήματος για σύσταση Προανακριτικής για τον Καραμανλή

Συνάντηση με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών πραγματοποίησε το μεσημέρι στο γραφείο του, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την ανάγκη να υπάρξει συντονισμός της προοδευτικής αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην υπουργό, Κώστα Καραμανλή.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα, ενώ παράλληλα συμφώνησαν να ξανασυναντηθούν την επόμενη εβδομάδα.

Τέμπη: Διαβουλεύσεις της αντιπολίτευσης κοινής πρότασης για Προανακριτική Επιτροπή

Την ίδια στιγμή στις τάξεις της αντιπολίτευσης και ειδικοτέρα στα κόμματα της Νέας Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ και της Πλεύσης Ελευθερίας φαίνεται ότι υπάρχουν διαβουλεύσεις προκειμένου να εξαντληθούν τα περιθώρια για κατάθεση κοινής πρότασης για Προανακριτική Επιτροπή.

