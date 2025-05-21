Μπακογιάννη: «Εκεί θα κριθεί το αποτέλεσμα στις επόμενες εκλογές» -Το «καρφί» για Σαμαρά

«Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού. Η ιστορία όταν επαναλαμβάνεται, επαναλαμβάνεται σαν φάρσα. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο», τόνισε σήμερα (21/05) η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στον ΑΝΤ1, μετά το νέο άρθρο του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, στο οποίο υποστήριζε ότι «η Ελλάδα βρίσκεται στο περιθώριο».

«Ο κόσμος, όταν θα πάει στις κάλπες, θα σκεφτεί πάρα πολύ καλά ποιος θα μπορέσει να του δώσει προοπτική, ελπίδα και ασφάλεια σε ένα παντελώς ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον», σημείωσε ακόμη η κυρία Μπακογιάννη.

«Τα προβλήματα του κόσμου είναι πολλά. Άρα, οι επόμενες εκλογές θα κριθούν από την ανταπόκριση της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση αυτών. Τώρα, το να λέμε σήμερα πως επειδή έχει ο ένας την τάδε φιλοδοξία ή το γινάτι και θα δημιουργηθούν νέες πολιτικές καταστάσεις, δεν το πιστεύω», επεσήμανε ακόμη.

Για την τραγωδία των Τεμπών, υπογράμμισε ότι «καταρρίφθηκαν όλες οι θεωρίες συνωμοσίας. Οι πολιτικοί να κρίνονται από τη Δικαιοσύνη».

«Δόξα τω Θεώ, είμαι πάρα πολύ καλά και πανευτυχής ως βουλευτής Χανίων και νομίζω πως κάνω ό,τι μπορώ να ανταποκριθώ στις ανάγκες, τα προβλήματα και τις ελπίδες των Χανιωτών. Ακόμη έχουμε πολλή δουλειά, αλλά τα χρόνια ζητήματα της Κρήτης μπαίνουν σε έναν λογαριασμό, με πρώτο τον ΒΟΑΚ», συμπλήρωσε.

