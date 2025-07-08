Μήνυση κατά Λατινοπούλου για δημόσια υποκίνηση μίσους κατά των Ρομά

Μήνυση κατά της Αφροδίτης Λατινοπούλου κατέθεσαν έξι φορείς ανθρώπινων δικαιωμάτων και Ρομά, για το αδίκημα της δημόσιας υποκίνησης μίσους κατ’ εξακολούθηση.

Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνει το Παρατηρητήριο Ρατσιστικών Εγκλημάτων, στις 30 Ιουνίου 2025 δύο Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων και τέσσερις φορείς Ρομά κατέθεσαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών μήνυση κατά της Ευρωουλεύτριας και Προέδρου του πολιτικού κόμματος Φωνή Λογικής Αφροδίτης Λατινοπουλου για το αυτεπάγγελτα διωκόμενο αδίκημα της δημόσιας υποκίνησης μίσους κατ’ εξακολούθηση κατά των Ρομά με τις παρακάτω αναφερόμενες δημόσιες δηλώσεις της.

Δηλώσεις Αφροδίτης Λατινοπούλου κατά Ρομά

Στις 9 Νοεμβρίου 2024, η Αφροδίτη Λατινοπούλου δημοσίευσε ένα απόσπασμα δήλωσής της στο οποίο επισημαίνει πως οι Ρομά «χρόνια λαμβάνουν επιδόματα για να κλέβουν, να ληστεύουν, δεν πληρώνουν φόρους, παντρεύουν τα ανήλικα παιδιά τους, επιτίθενται σε γιατρούς στα νοσοκομεία, δεν πηγαίνουν σχολείο, οπλοφορούν, «πουλάνε» την ψήφο τους, καταπατούν ξένη ιδιοκτησία για να στήσουν τους καταυλισμούς τους και ασχολούμαστε με το να μην τους αποκαλέσουμε «γύφτους» και παρεξηγηθούν. Και η κυβέρνηση τους χαϊδεύει».

Η Ευρωβουλεύτρια κατηγόρησε τους Ρομά για τη μη ολοκλήρωση της Σύμβασης 717 και το σιδηροδρομικό έγκλημα στα Τέμπη. Μιλώντας στο Open, η Λατινοπούλου είχε πει: «Αυτοί οι οποίοι ληστεύουν και μάλιστα το κάνουν και μπροστά στις κάμερες και λένε ότι με αυτόν τον τρόπο ζουν και επιβιώνουν… Όλοι γνωρίζουν ότι κλέβουν και λεηλατούν κομμάτια σιδηροδρόμων. Δεν θα μάθουμε σήμερα την αλήθεια. Κλέβουν κομμάτια και αυτό που κάνουν είναι να μεταπωλούν για να γίνεται ένα παραεμπόριο ουσιαστικά παράνομο. Τώρα θα μάθουμε τι κάνουν οι γύφτοι στην Ελλάδα;».

Στις 30 Ιουνίου, η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», μιλώντας στο Action24, έκανε ακόμα ένα ρατσιστικό σχόλιο. «Πολεμάμε να φύγουμε από την εγκληματικότητα ων γύφτων, τους οποίους έχει υπερασπιστεί πολλές φορές στα δικαστήρια η Κωνσταντοπούλου. Άρα, λοιπόν, από αυτά πολεμάμε είναι αυτά που πρεσβεύει. (…) Εγώ τους λέω γύφτους, εσείς μπορείτε να τους πείτε όπως θέλετε και οι ίδιοι έτσι αποκαλούνται πάντως».

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων που έκαναν την μήνυση είναι το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι και η ΑΜΚΕ «PRO BONO PUBLICO – ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ» και οι φορείς Ρομά είναι το πολιτικό κόμμα Δημοκρατικό Κίνημα Ευπαθών Ομάδων (ΔΗ.ΚΕ.Ο.), η Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης Θεσσαλίας Ηπείρου Ελλήνων Ρομ, η AMKE «Act.Rom» (που έχει μέλη Ρομά και μη Ρομά) και ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Νέοι Ορίζοντες Ελλήνων Ρομά». Οι εκπρόσωποι των τεσσάρων φορέων Ρομά δήλωσαν επίσης παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας.

