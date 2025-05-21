«Καλωσήρθες μικρούλη μας» -Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.







Η σύζυγός του Ελένη, γέννησε το δεύτερο παιδί τους, ένα αγοράκι. Το ζευγάρι έχει και ένα κοριτσάκι. Το γεγονός γνωστοποίησε ο ίδιος ο αναπληρωτής υπουργός, με ανάρτησή του στα Social Media, όπου ανήρτησε φωτογραφίες από το μαιευτήριο.







«Καλωσήρθες μικρούλη μας. Άντεξες, δυνάμωσες και είσαι έτοιμος για όλα. Σε ευχαριστώ Ελένη, που τον έφερες στη ζωή μας και μεγάλωσες την οικογένειά μας! Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς και νοσηλευτές του ΙΑΣΩ που φρόντισαν το παιδάκι μας τα πρώτα κρίσιμα 24ωρα στη Μονάδα», έγραψε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.







Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη

