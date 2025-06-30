ΠΕΡΙΕΡΓΑ - ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Γιατί κάποια ποπ κορν δεν σκάνε ποτέ!
clock 08:20 | 30/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Το βάζεις στο μπολ, το πετάς στα μικροκύματα, κάθεσαι στον καναπέ με ενθουσιασμό… και κρακ-κρακ-κρακ – ναι, τα ποπ κορν ξεκινούν το χορό! ΑΛΛΑ… πάντα, μα ΠΑΝΤΑ, μερικά μένουν πίσω. Μικροί, πεισματάρηδες σπόροι που απλώς αρνούνται να σκάσουν. Γιατί όμως;

Η απάντηση είναι επιστημονικά… ποπ! Κάθε σπόρος έχει μέσα του μια μικρή ποσότητα υγρασίας. Όταν ζεσταθεί, η υγρασία γίνεται ατμός, ανεβάζει πίεση και… μπαμ! Ο σπόρος σκάει και γίνεται το αγαπημένο σου σνακ. Όμως αν ο σπόρος είναι πολύ ξερός, δεν έχει αρκετό “καύσιμο” για να σκάσει. Από την άλλη, αν έχει σπάσει το κέλυφος ή έχει υπερβολική υγρασία, ο ατμός διαφεύγει πριν προλάβει να δημιουργήσει πίεση.

Το αποτέλεσμα; Μένει άψητος, τραγανός μεν, αλλά άχρηστος δε. Και φυσικά, στο τέλος κάθε σακουλιού, τους κοιτάς με απογοήτευση και λες: “Εσύ, τι έκανες για την ομάδα;”

Μικρό τρικ: φύλαξε το ποπ κορν σου σε αεροστεγές δοχείο και μην το αφήνεις μήνες στο ντουλάπι. Θέλει υγρασία… αλλά όχι υγρασία-μπουγάδα.

Έτσι, την επόμενη φορά, ίσως… κανένας σπόρος δεν μείνει πίσω!

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ο Ντουέιν Τζόνσον άφησε τις κόρες του να τον βάψουν

