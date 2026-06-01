Έφτιαξαν ψωμί από μούμια ηλικίας 5.300 ετών - Από μαγιά που βρέθηκε στο έντερό της

Ο «Ότζι» γνωστός και ως «ο Άνθρωπος του Πάγου» είναι μία μούμια, ηλικίας 5.300 ετών που βρέθηκε το 1991 στις Άλπεις του Τιρόλου, και εξακολουθεί να δίνει στοιχεία στην επιστημονική κοινότητα ενθουσιάζοντας τους ερευνητές.

Αυτή τη φορά κατάφεραν να παρασκευάσουν ψωμί με προζύμι χρησιμοποιώντας υπολείμματα μαγιάς που βρέθηκαν στο σώμα της μούμιας, ενώ τώρα σχεδιάζουν να παρασκευάσουν μπίρα με τον ίδιο τρόπο.

Scientists find yeast in ancient Iceman's guts -- and make bread.







More than 5,300 years ago -- before the Egyptian pyramids were built -- Oezti was living in the Alps when he was killed by an arrow in the back. He remained frozen in the ice until two German hikers stumbled… pic.twitter.com/fOZ0UBNUQz — AFP News Agency (@AFP) June 3, 2026





Ο Ότζι, ο οποίος ανακαλύφθηκε από Γερμανούς πεζοπόρους, σκοτώθηκε από βέλος, και συχνά έχει βρεθεί στο προσκήνιο λόγω των τατουάζ στο σώμα του, της τριχόπτωσης και ορισμένων ασθενειών που έφερε.

Η νέα μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Microbiome στις 3 Ιουνίου. Οι ειδικοί του Ινστιτούτου Ερευνών Μούμιας Eurac Research, που διεξήγαγαν την έρευνα, εξέτασαν διεξοδικά τους μικροοργανισμούς που βρέθηκαν πάνω, μέσα και γύρω από τον Ότζι.

Ενώ στο παρελθόν είχαν πραγματοποιηθεί μελέτες μόνο για το μικροβιόκοσμο του στόματος και του εντέρου, αυτή τη φορά αναλύθηκε ολόκληρη η μικροβιακή δομή της μούμιας. Οι επιστήμονες διερεύνησαν επίσης εάν οι εν λόγω μικροοργανισμοί παραμένουν ενεργοί σήμερα.

Ο Ότζι, ο οποίος διατηρείται υπό ειδικές συνθήκες στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Νότιο Τιρόλο της Ιταλίας, φυλάσσεται σε ένα δωμάτιο με θερμοκρασία περίπου -6 βαθμούς Κελσίου και υγρασία 99%. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι επιστήμονες έλιωσαν με ελεγχόμενο τρόπο το στρώμα πάγου πάνω από τη μούμια το 2019 και ανέλυσαν λεπτομερώς τα δείγματα που συλλέχθηκαν.

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(Εργαλεία που ανακάλυψε ένας τουρίστας μαζί με το παγωμένο και άριστα διατηρημένο πτώμα στις Αυστριακές Άλπεις στις 25 Σεπτεμβρίου 1991. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το πτώμα χρονολογείται μεταξύ 3.500 και 4.000 ετών. Το εργαλείο στο κάτω μέρος είναι ένα τσεκούρι από χαλκό και ξύλο.)





Από τις αναλύσεις προέκυψε ότι στο σώμα του Ότζι εντοπίστηκαν τόσο αρχαίοι όσο και σύγχρονοι μικροοργανισμοί. Διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι μικροοργανισμοί υπήρχαν στο σώμα του Ότζι όσο ζούσε, ενώ άλλοι σχηματίστηκαν μετά τον θάνατό του.

Το πιο αξιοσημείωτο αποτέλεσμα της έρευνας ήταν η ανακάλυψη τεσσάρων διαφορετικών ειδών βακτηρίων ανθεκτικών στο κρύο. Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι το είδος με την ονομασία «Glaciozyma» κατέστη κυρίαρχο με την πάροδο των ετών. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτές οι μαγιές μπορούν ακόμα να παρουσιάζουν μεταβολική δραστηριότητα υπό τις τρέχουσες συνθήκες συντήρησης.

Αρχικά, το προζύμι δεν λειτούργησε, αλλά μετά από τρεις μήνες προσπάθειας, η ομάδα έφτιαξε ένα καρβέλι από «πολύ, πολύ καλό προζύμι», είπε στο Reuters ο μικροβιολόγος και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Mohamed Sarhan.

Οι επιστήμονες έχουν επόμενο στόχο την παρασκευή μπίρας από τη λίστα με τα τρόφιμα και τα ποτά που πιθανώς προέρχονται από μούμιες.

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