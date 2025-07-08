Αγνοώντας τους κινδύνους: 18χρονη εθισμένη στο μαύρισμα κοντεύει να γίνει σαν... κάρβουνο!

Παρά τις εμφανείς δερματικές αλλοιώσεις και τις ιατρικές προειδοποιήσεις, μια 18χρονη από το Ντάραμ της Αγγλίας επιμένει στον εθισμό της στο τεχνητό μαύρισμα. Η Μέγκαν Μπλέιν κάνει σολάριουμ μέχρι και τέσσερις φορές την εβδομάδα, ενώ έχει ήδη παρατηρήσει ύποπτες αλλαγές στο δέρμα της. Αν και αναγνωρίζει τους κινδύνους, δηλώνει πως δεν μπορεί να σταματήσει — και μάλιστα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της στο TikTok για να προειδοποιήσει τη νεότερη γενιά για τις παγίδες του εθισμού στο τεχνητό μαύρισμα.

Η νεαρή φοιτήτρια ξεκίνησε την έκθεση στις υπεριώδεις ακτίνες σε ηλικία μόλις 16 ετών, με στόχο να διατηρεί «ένα σταθερό μπρονζέ χρώμα» όλο τον χρόνο. Αρχικά αντικατέστησε τα προϊόντα τεχνητού μαυρίσματος με σολάριουμ, ενώ αργότερα άρχισε να χρησιμοποιεί και ενέσιμα σκευάσματα που ενισχύουν τη μελάγχρωση του δέρματος – παρά το γεγονός ότι της προκαλούν ναυτία και σωματική δυσφορία.

«Δεν μπορώ να σταματήσω»

«Έχω αρχίσει να εμφανίζω σπίλους στην πλάτη και στα χέρια μου που δεν υπήρχαν πριν», δηλώνει σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο κανάλι Truly. «Δεν ξέρω αν είναι καρκινικοί, αλλά αυτό από μόνο του θα έπρεπε να είναι αρκετό για να σταματήσω. Κι όμως, συνεχίζω».

Η Μέγκαν λέει ότι έχει προσπαθήσει επανειλημμένα να επισκεφθεί γιατρό, αλλά τελικά κάνει πίσω από φόβο. Παρά την αυξανόμενη ανησυχία της για μελάνωμα –τη σοβαρότερη μορφή καρκίνου του δέρματος– δηλώνει ότι αισθάνεται παγιδευμένη σ’ έναν φαύλο κύκλο.

«Δεν είναι ότι θέλω να μαυρίσω άλλο. Απλώς δεν νιώθω ποτέ αρκετά μαυρισμένη. Είναι σαν να μην βλέπω πραγματικά τον εαυτό μου. Νιώθω εθισμένη», λέει χαρακτηριστικά.

«Σαν καμένο πατατάκι»

Στο μεταξύ, η παρουσία της στα social media έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων – με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν αρνητικά την εμφάνισή της. Κάποιοι την παρομοιάζουν με «καμένο πατατάκι», ενώ άλλοι την αποκαλούν «βρώμικο νόμισμα των 2 σεντς». Ωστόσο, η ίδια δεν πτοείται και συνεχίζει τη χρήση σολάριουμ, λέγοντας πως δυσκολεύεται να φανταστεί τη ζωή της χωρίς αυτό.

Παρά την αρνητική προβολή και τις επιπτώσεις στην υγεία της, η Μέγκαν έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της στο TikTok για να ευαισθητοποιήσει άλλους νέους. «Αν εγώ εθίστηκα χωρίς να το καταλάβω, τότε μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε», τονίζει. Προσθέτει, μάλιστα, ότι η νεότερη γενιά φαίνεται να χρησιμοποιεί σολάριουμ ακόμη περισσότερο από τις προηγούμενες.

Σήμερα, έχει... περιορίσει τη χρήση του σε τέσσερις συνεδρίες την εβδομάδα και δηλώνει πως στόχος της είναι, σταδιακά, να απαλλαγεί από την εξάρτηση. Ωστόσο, όπως λέει, η ψυχολογική ανάγκη να νιώθει μαυρισμένη είναι πιο δυνατή από κάθε λογική.

«Δεν θα το συνιστούσα σε κανέναν. Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, δεν θα είχα ξεκινήσει ποτέ».

