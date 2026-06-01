Ρύθμιση χρεών: Νέα ευκαιρία για χιλιάδες οφειλέτες με 72 δόσεις - Οι δικαιούχοι

Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται το νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, καθώς μέσα στον Ιούνιο ενεργοποιούνται σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν οφειλέτες του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, η άρση κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών και η διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν χρέη προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία που βεβαιώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστα έως τις 21 Απριλίου 2026. Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ, ενώ δεν προβλέπεται διαγραφή προσαυξήσεων ακόμη και σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης.

Όπως επισημαίνουν φοροτεχνικοί, για να παραμείνει ενεργή η ρύθμιση των 72 δόσεων, οι οφειλέτες θα πρέπει να τακτοποιούν και τις νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, είτε μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων είτε με πλήρη εξόφληση.

Ενημερότητα και «ξεπάγωμα» κατασχεμένων λογαριασμών

Η υπαγωγή στη νέα ρύθμιση παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας, ενώ παράλληλα αναστέλλονται τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόβλεψη για την αποδέσμευση κατασχεμένων τραπεζικών λογαριασμών, που αφορά περίπου 1,6 εκατομμύρια οφειλέτες. Βασική προϋπόθεση είναι να έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 25% της συνολικής οφειλής και να έχουν ρυθμιστεί οι υπόλοιπες φορολογικές εκκρεμότητες.

Η διαδικασία θα πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά και σε πραγματικό χρόνο μέσω των συστημάτων της ΑΑΔΕ, επιταχύνοντας σημαντικά την άρση των κατασχέσεων και ενισχύοντας τη ρευστότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Διευρύνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός

Παράλληλα, σημαντικές αλλαγές επέρχονται και στον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς μειώνεται το κατώτατο όριο οφειλών από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για την ένταξη περίπου 300.000 μικροοφειλετών που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός της διαδικασίας.

Μέσω του εξωδικαστικού, οι οφειλές προς το Δημόσιο μπορούν να ρυθμίζονται σε έως 240 δόσεις, ενώ για χρέη προς τράπεζες και servicers προβλέπεται αποπληρωμή σε έως 420 δόσεις.

Πώς θα επιλέξουν οι οφειλέτες τη συμφερότερη λύση

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και την ενεργοποίηση των σχετικών ψηφιακών πλατφορμών, οι οφειλέτες θα έχουν επαρκές χρονικό περιθώριο για να αξιολογήσουν ποια λύση ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Η ρύθμιση των 72 δόσεων προσφέρει ταχύτητα, απλότητα και συγκεκριμένο αριθμό δόσεων χωρίς κριτήρια ένταξης. Αντίθετα, ο εξωδικαστικός μηχανισμός δίνει τη δυνατότητα σημαντικά μεγαλύτερης χρονικής επιμήκυνσης αποπληρωμής, χαμηλότερου επιτοκίου και ενσωμάτωσης τραπεζικών οφειλών στο ίδιο σχήμα ρύθμισης.

Πηγή: ΕΡΤ

