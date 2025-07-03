Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Αλλάζει το τοπίο για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Αλλάζει το τοπίο στις συναλλαγές επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών από την 1η Ιουλίου 2025, με την υποχρεωτική εφαρμογή της πλήρους ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όπως επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας συμβούλων Nepa Economic Consulting, Κώστας Πατήρης, η αλλαγή αυτή κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά συνοδεύεται από σημαντικές τεχνικές και οικονομικές προκλήσεις, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Θα υπάρξει αυτοματοποίηση και μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά οι υποδομές δεν είναι ακόμη έτοιμες και δεν είναι όλοι 100% προετοιμασμένοι, σημειώνει. Η προσαρμογή απαιτεί χρόνο, τεχνογνωσία και επενδύσεις σε τεχνικά συστήματα. Γι’ αυτό και, όπως αναφέρει, θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη δημιουργία ενός φορέα η ενός εστιασμένου προγράμματος ΕΣΠΑ ώστε να βοηθηθεί το πέρασμα στην ψηφιοποίηση τους.

Εκτός από το τεχνικό κόστος, η πίεση εντείνεται και από το δημοσιονομικό περιβάλλον. Το ελληνικό Δημόσιο, εκτιμά, διακρατεί οφειλές ύψους 3,7 δισ. ευρώ προς τον ιδιωτικό τομέα, ποσό που πλήττει κυρίως τους προμηθευτές της Υγείας και τις επιχειρήσεις που βασίζονται σε ταμειακή ροή. Υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, σπάει η αλυσίδα, προσθέτει και υπογραμμίζει ότι το τραπεζικό σύστημα επίσης δεν βοηθά ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, επισημαίνοντας τη σημασία της τήρησης των συμφωνημένων ημερομηνιών πληρωμής.

Σε αναφορά του στη λειτουργικότητα μεταξύ των φορέων του Δημοσίου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι παρότι οι πληροφορίες συγκεντρώνονται στο MyData και στο ΓΕΜΗ, η Τράπεζα της Ελλάδος, για παράδειγμα, ζητά ξεχωριστά στοιχεία. Υπάρχει μία πηγή που δίνει συνεχώς και είναι υποχρεωμένη να έχει μπροστά της ημερομηνίες. Αν δεν υπάρξει ενιαία πλατφόρμα, δεν θα λυθεί ποτέ το πρόβλημα, εκτιμά.

Αναφορικά με τον Νόμο 4990/2022 και την ενσωμάτωση της Οδηγίας Whistleblowing για τις επιχειρήσεις με πάνω από 50 εργαζόμενους, ο κ. Πατήρης δηλώνει θετικός: «Είναι υποχρεωτικός και για δημόσιο και για ιδιωτικό τομέα. Προστατεύει τον εργαζόμενο που βλέπει κάτι μη σύννομο και το καταγγέλλει. Είναι θέμα διαφάνειας». Προτρέπει τις επιχειρήσεις να τον εφαρμόσουν, καθώς συμβάλλει σε πιο καθαρό και ελεγχόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Τέλος, στέκεται στη διάκριση «μικρών» και «μεγάλων» λογιστικών γραφείων, την οποία απορρίπτει. «Δεν υπάρχει μικρό και μεγάλο. Υπάρχει: κάνω ή δεν κάνω καλά τη δουλειά μου. Όλοι χρειάζονται πόρους και εργαλεία» υπογραμμίζει. Σημασία έχει η ποιότητα της δουλειάς, λέει, και όχι το μέγεθος του γραφείου. «Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή είναι αναγκαία αλλά όχι ουδέτερη. Η αγορά χρειάζεται ρεαλιστικές γέφυρες προσαρμογής», επισημαίνει ο κ. Πατήρης.