Φοιτητικό επίδομα: Άνοιξε η πλατφόρμα - Μέχρι 31 Ιουλίου οι αιτήσεις, ποιοι παίρνουν έως 2.500 ευρώ

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα άνοιξε!

Οι δικαιούχοι φοιτητές μπορούν να κάνουν την ηλεκτρονική αίτησή για τη χορήγησή του από σήμερα 30 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου στο stegastiko.minedu.gov.gr.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκαν από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Διευκρινίζεται ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 «η μίσθωση θα πρέπει να αφορά ακίνητο που βρίσκεται σε οποιοδήποτε δήμο εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας στα διοικητικά όρια της οποίας εδρεύει το τμήμα ΑΕΙ του φοιτητή, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του. Ειδικότερα, για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη, συμπεριλαμβανομένων και των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης λιγότερο από είκοσι (20) χιλιόμετρα. Ως μία πόλη θεωρείται επίσης και ο νομός Αττικής, πλην των νησιωτικών περιοχών του καθώς και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Στις περιπτώσεις αυτές η μίσθωση θα πρέπει να αφορά ακίνητο εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης ή της «πόλης» της Αθήνας αντίστοιχα».

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ανέρχεται πλέον σε 1500€ και 2000€ σε περίπτωση συγκατοίκησης, ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2023 -2024 και για όλα τα ΑΕΙ, πλην αυτών της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, είχαμε δεύτερη αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, το οποίο φθάνει πλέον τα 2000€ και 2500€ σε περίπτωση συγκατοίκησης.

Εργασιακό νομοσχέδιο: Εύκολες προσλήψεις και ανταλλαγή υπερωριών με ρεπό - Όλα όσα αλλάζουν

Κρήτη: Τον πλάκωσε η μεταλλική κατασκευή και τον σκότωσε!