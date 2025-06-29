Έρχεται νέο «μέρισμα» για τους συνταξιούχους από το φθινόπωρο

Μέρος του πλεονάσματος που θα προκύπτει από τις εισπράξεις μέσω των ιδιωτικών εταιρειών θα κατευθύνεται στους συνταξιούχους, ως μέρισμα, μέσα από μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης, σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή της Κυριακής.

Το υπουργείο Εργασίας και η διοίκηση του ΕΦΚΑ προωθούν νέο σχέδιο για την αύξηση των εισπράξεων των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, οι οποίες έχουν φτάσει περίπου τα 50 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Μέρος του ποσού που θα συγκεντρώνεται θα επιστρέφει στην κοινωνία και κυρίως στους συνταξιούχους, με τη μορφή σταδιακής άρσης των μνημονιακών περικοπών.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιωτικές εταιρείες θα αναλάβουν υποστηρικτικό ρόλο προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), κυρίως για την ταξινόμηση και διαχείριση των χρεών. Θα οργανώνουν τα στοιχεία, θα διαχωρίζουν τις οφειλές ανάλογα με τον κίνδυνο και θα εντοπίζουν εκείνες που είναι χαμηλής εισπραξιμότητας.

Οι εταιρείες θα επιλεγούν μέσω διεθνούς διαγωνισμού, ενώ θα τηρούνται αυστηροί κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων και επικοινωνίας με τους οφειλέτες.

Νέα ρύθμιση ανάλογα με το προφίλ του οφειλέτη

Από το φθινόπωρο αναμένεται να θεσπιστεί εξατομικευμένο σύστημα ρύθμισης οφειλών, με κριτήρια όπως η ηλικία, η περιουσία, το εισόδημα και το προσδόκιμο ζωής, αντικαθιστώντας το σημερινό ενιαίο μοντέλο (π.χ. 12-24 δόσεις). Το νέο μοντέλο στοχεύει να προσαρμόζεται στις δυνατότητες του κάθε οφειλέτη.

Δυσκολίες στην είσπραξη – Πάνω από 10 δισ. χαρακτηρίζονται «ανεπίδεκτα»

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΚΕΑΟ, 10,1 δισ. ευρώ από τις συνολικές οφειλές θεωρούνται πρακτικά ανείσπρακτα, καθώς αφορούν περιπτώσεις όπως:

Πτωχευμένοι εργοδότες ή επιχειρήσεις σε εκκαθάριση

Οφειλέτες που δεν υπέβαλαν ποτέ Αναλυτική Περιοδική Δήλωση

Ασφαλισμένοι που έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι έχουν αποποιηθεί

Επιχειρήσεις χωρίς οικονομική δραστηριότητα

Μάλιστα, υπηρεσιακοί παράγοντες εκτιμούν ότι το πραγματικό ποσό των «ανεπίδεκτων» μπορεί να ξεπερνά τα 17 δισ. ευρώ.

Γιατί καταρρέουν οι ρυθμίσεις

Η αδυναμία των πολιτών να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις αποδίδεται:

Στο υψηλό κόστος εξυπηρέτησης

Στην ανάγκη ταυτόχρονης καταβολής τρεχουσών εισφορών

Στο επιτόκιο των ρυθμίσεων (5,5%) και τις προσαυξήσεις που μπορεί να διπλασιάσουν το χρέος (ετήσιος τόκος 8,5%)

Σήμερα, από το σύνολο των 50 δισ., μόλις 4,62 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση – δηλαδή λιγότερο από το 10%.

