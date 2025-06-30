Αυτόματοι έλεγχοι σε τραπεζικές καταθέσεις και ηλεκτρονικά πορτοφόλια για «μαύρο χρήμα»

Τραπεζικούς λογαριασμούς και εισοδήματα σκανάρει η ΑΑΔΕ, βάζοντας σε εφαρμογή το νέο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου προσαύξησης περιουσίας, με την ονομασία BANCAPP. Ήδη, έχουν διενεργηθεί περισσότεροι από 1.000 έλεγχοι και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί λαβράκια.

Μέσω του νέου «όπλου» οι ελεγκτές «μπαίνουν» στους τραπεζικούς λογαριασμούς, τις θυρίδες και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια και λαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες για τους ελεγχόμενους. Συγκεκριμένα, μόλις εκδοθεί μια εντολή ελέγχου εισοδήματος και περιουσίας για έναν φορολογούμενο, αποστέλλεται αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, αίτημα για άρση τραπεζικού απορρήτου. Σε διάστημα δύο ημερών η ΑΑΔΕ έχει τις σχετικές απαντήσεις για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα περιουσιακά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας.

Ο νέος αυτοματοποιημένος μηχανισμός εφαρμόζεται για υποθέσεις φορολογουμένων οι οποίοι ελέγχονται για φοροδιαφυγή. Όσοι εντοπιστούν με αδικαιολόγητη αύξηση περιουσίας βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιβολή φόρου με συντελεστή 33%.

Τα στοιχεία που λαμβάνουν οι φοροελεγκτές τα επεξεργάζονται και τα διασταυρώνουν με τις φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ύψος της κινητής περιουσίας και οι δαπάνες διαβίωσης δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που εμφανίζουν στην εφορία οι φορολογούμενοι που ελέγχονται για παράνομη προσαύξηση περιουσίας.

Για την άρση απορρήτου, μέσω του νέου συστήματος, απαιτείται η γνώση και συμπλήρωση του ΑΦΜ του φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας για το οποίο πραγματοποιείται η άρση του τραπεζικού απορρήτου.

Η διαδικασία

Με την έκδοση εντολής ελέγχου, το αίτημα προωθείται αυτομάτως από την ΑΑΔΕ μέσω του κόμβου ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας στα πιστωτικά ιδρύματα και σε όλα τα υπόχρεα πρόσωπα.

Υποχρεούνται σε απάντηση και αποστολή των αρχείων εντός δύο εργάσιμων ημερών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που το αίτημα καταλαμβάνει ελεγχόμενο διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών, οπότε και η αποστολή των αρχείων θα γίνεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

Για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας της διαδικασίας, όλα τα φορολογικά ή/και χρηματοοικονομικά δεδομένα που ανταλλάσσονται κρυπτογραφούνται.

Στο νέο σύστημα θα πρέπει να διαβιβάσουν δεδομένα τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα ιδρύματα πληρωμών, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, τα οποία δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με ή χωρίς φυσική εγκατάσταση, και τηρούνται στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τα στοιχεία αφορούν καταθέσεις, χορηγήσεις, επενδυτικούς λογαριασμούς με παντός είδους χαρτοφυλάκια επενδυτικών προϊόντων και αξιογράφων, όπως αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές κ.λπ., πιστωτικές κάρτες, τραπεζικές θυρίδες, λογαριασμούς πληρωμών, προπληρωμένες κάρτες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια.

