ΑΑΔΕ: Αυτό είναι το πλάνο της ΔΕΟΣ – Πού θα πέσει το βάρος των ελέγχων

Περισσότερους από 39.000 ελέγχους και έρευνες σχεδιάζονται να πραγματοποιηθούν από τη νέα διεύθυνση της ΑΑΔΕ, γνωστή ως ΔΕΟΣ, εντός του έτους με στόχο την καταπολέμηση περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος, διαφθοράς, λαθρεμπορίας και δασμοδιαφυγής.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026, δράση θα αναλάβει και η Θαλάσσια Ομάδα Ελέγχου μέσα από τη διενέργεια τουλάχιστον 400 ελέγχων εκ των οποίων 60 με χρήση των αντιλαθρεμπορικών σκαφών της Τελωνειακής Υπηρεσίας, στοχεύοντας κυρίως στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου πετρελαιοειδών και 18 ελέγχων δίωξης με χρήση ROV υποβρύχιου drone.

Η νέα Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) προσβλέπει σε ενιαία διαχείριση των υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος, δίνοντας έμφαση σε έρευνες, στην αποκάλυψη κυκλωμάτων, σε στοχευμένους και συντονισμένους ελέγχους στο πεδίο με άμεση παρέμβαση και αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείωαν, τεχνολογίας και μέσων δίωξης. Στις αρμοδιότητες της νέας ελεγκτικής υπηρεσίας περιλαμβάνεται και ο εντοπισμός αδήλωτης εργασίας και εν γένει παραβάσεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας με αντίστοιχη ενημέρωση της Επιθεώρησης Εργασίας.

Η ΔΕΟΣ ανιχνεύει έγκαιρα περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και παράνομων κινήσεων κεφαλαίου, αξιοποιεί δεδομένα και πληροφοριακά συστήματα για τη βελτιστοποίηση της ανάλυσης και αξιολόγησης πληροφοριών και καταγγελιών και ενισχύει τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς όπως EUROPOL, INTERPOL και OLAF για την ταχεία προώθηση κρίσιμων πληροφοριών στις επιχειρησιακές μονάδες.

Τουλάχιστον 39.300 έλεγχοι και έρευνες το 2026

Με βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ, η ΔΕΟΣ θα προχωρήσει στη:

Διενέργεια τουλάχιστον 4.500 ελέγχων και ερευνών για την καταπολέμηση περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος, διαφθοράς, λαθρεμπορίας και δασμοδιαφυγής, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

250 έλεγχοι αδειοδοτήσεων Μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM)

153 έλεγχοι για τον εντοπισμό διαφθοράς δημόσιων λειτουργών

163 έλεγχοι τήρησης του νομοθετικού πλαισίου που αναφέρεται σε επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις με εθνικούς και κοινοτικούς πόρους

218 έλεγχοι προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας

1.150 έλεγχοι για την τήρηση κανόνων διακίνησης αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών

800 έλεγχοι για την καταπολέμηση νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες

900 έλεγχοι τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

600 έλεγχοι καταστολής εγκλημάτων παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών, πρόδρομων και ψυχοτρόπων ουσιών, πρόδρομων και επικίνδυνων ουσιών, αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών

Τουλάχιστον 266 λοιποί ειδικοί έλεγχοι.

Διενέργεια τουλάχιστον 8 ερευνών αποκάλυψης κυκλωμάτων οικονομικού εγκλήματος

Διενέργεια 18.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

16.500 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών

1.500 ειδικοί στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής και απάτης

Διενέργεια 900 ερευνών καταπολέμησης φοροδιαφυγής και απάτης στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ

Διενέργεια τουλάχιστον 1.000 εκ των υστέρων τελωνειακών ελέγχων εγγράφων

Διενέργεια τουλάχιστον 14.500 ελέγχων δίωξης από τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου, εκ των οποίων:

8.055 έλεγχοι δίωξης σε προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ, ήτοι καπνικά προϊόντα, υγρά καύσιμα και λοιπά ενεργειακά προϊόντα, με αξιοποίηση των ευρημάτων του συστήματος εισροών/εκροών και αλκοολούχα προϊόντα

280 έλεγχοι δίωξης για παραποιημένα προϊόντα

6.165 έλεγχοι δίωξης σε λοιπούς τομείς (οχήματα, προϊόντα καφέ, ναρκωτικά, ηλεκτρονικά τσιγάρα)

Διενέργεια τουλάχιστον 400 ελέγχων από τη Θαλάσσια Ομάδα Ελέγχου, εκ των οποίων 60 με χρήση των αντιλαθρεμπορικών σκαφών της Τελωνειακής Υπηρεσίας, στοχεύοντας κυρίως στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου πετρελαιοειδών και 18 ελέγχων δίωξης με χρήση ROV υποβρύχιου drone.

