Συναυλία με τον Βασίλη Σκουλά στον Μοχό - Ελεύθερη είσοδος

Ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Μοχού "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" παρουσιάζει τον Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2025, ώρα 21:00 στην κεντρική Πλατεία του Μοχού.

Θα πραγματοποιηθεί μία μοναδική συναυλία με τον σπουδαίο Κρητικό ερμηνευτή και λυράρη.

Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μουσική και Κρητική ψυχή, όπου ο Βασίλης Σκουλάς, με τη χαρακτηριστική φωνή και την πολυετή προσφορά του στην παραδοσιακή μουσική, θα ταξιδέψει όσους βρεθούν εκεί με αγαπημένα τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και η συνδιοργάνωση είναι του Πολιτιστικού Συλλόγου με την Περιφέρεια Κρήτης.

