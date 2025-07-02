Συναυλία με τον Βασίλη Σκουλά στον Μοχό - Ελεύθερη είσοδος
clock 16:44 | 02/07/2025
newsroom ekriti.gr

Ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Μοχού "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" παρουσιάζει τον Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2025, ώρα 21:00 στην κεντρική Πλατεία του Μοχού.

Θα πραγματοποιηθεί μία μοναδική συναυλία με τον σπουδαίο Κρητικό ερμηνευτή και λυράρη.

Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μουσική και Κρητική ψυχή, όπου ο Βασίλης Σκουλάς, με τη χαρακτηριστική φωνή και την πολυετή προσφορά του στην παραδοσιακή μουσική, θα ταξιδέψει όσους βρεθούν εκεί με αγαπημένα τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και η συνδιοργάνωση είναι του Πολιτιστικού Συλλόγου με την Περιφέρεια Κρήτης.

 

