Στη Βουλή η κατάρρευση τοιχογραφίας της Κνωσού από τον Χάρη Μαμουλάκη

Με αφορμή την κατάρρευση της περίφημης τοιχογραφίας με τα δελφίνια στο Μινωικό Ανάκτορο της Κνωσού, ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Για μια ακόμη φορά η αδιαφορία της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Πολιτισμού για την συντήρηση των μνημείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς εκθέτει τη χώρα μας διεθνώς.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού είναι ένας από τους σπουδαιότερους της χώρας και αποφέρει τεράστια έσοδα στην ελληνική Πολιτεία. Το ελάχιστο που όφειλε να κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι να φροντίζει για τη συντήρησή του, η οποία είναι επί της ουσίας ανύπαρκτη, αλλά και για την ασφάλεια των πολλών χιλιάδων επισκεπτών, καθώς και του προσωπικού του.

Το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό γι’ αυτό και το αναδεικνύουμε και Κοινοβουλευτικά, ζητώντας πειστικές απαντήσεις και όχι δικαιολογίες από τους υπεύθυνους για αυτή την κατάσταση.».

