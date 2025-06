Πολυτεχνείο Κρήτης: Διεθνής Διάκριση για την Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη

Την Κυριακή 15 Ιουνίου 2025, απονεμήθηκε το Silver Jubilee Medal στην Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στην πόλη Μπρυζ (Bruges) του Βελγίου, στο πλαίσιο της εναρκτήριας εκδήλωσης του Διεθνούς Συνεδρίου “53th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related techniques, (HPLC25)”, που πραγματοποιήθηκε 15-19 Ιουvίου 2025.

Η Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη ανακηρύχθηκε νικήτρια του Silver Jubilee Medal για το 2025 κατόπιν αξιολόγησης από διεθνή επιτροπή. Είναι η πρώτη φορά που η διάκριση αυτή απονέμεται σε καθηγητή ελληνικού πανεπιστημίου. Ανάμεσα στους προηγούμενους βραβευθέντες συγκαταλέγονται κορυφαίοι επιστήμονες διεθνούς κύρους στον τομέα των διαχωριστικών τεχνικών. Το Silver Jubilee Medal θεσμοθετήθηκε το 1982, με αφορμή την 25η επέτειο της Chromatographic Society, με στόχο την αναγνώριση ανερχόμενων επιστημόνων που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην πρόοδο της επιστήμης των διαχωρισμών.

Image

Παράλληλα, η Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη ήταν προσκεκλημένη κεντρική ομιλήτρια (keynote speaker) στο συνέδριο HPLC2025, με ομιλία με τίτλο: “Green and Sustainable Analytical Chemistry: Myths, Truths and Opportunities”.

Image

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, συμμετείχε επίσης:

στο Industry Leadership Track (κλειστές συναντήσεις με εκπροσώπους της βιομηχανίας)

στη δημόσια συζήτηση με τίτλο “Quo vadis HPLC?”

με εκπαιδευτική παρουσίαση (tutorial) με θέμα “How to quantify the greenness of your methods?”

Η πολυδιάστατη παρουσία της στο συνέδριο αποτελεί μια ακόμη σημαντική αναγνώριση της διεθνούς εμβέλειας και επιρροής του επιστημονικού της έργου.

